Ventimiglia: controlli della Polizia al mercato settimanale di venerdì scorso, sequestrati 140 pezzi di merce contraffatta

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, nel corso dei mirati servizi di osservazione e appostamento, hanno sorpreso venerdì scorso un gruppo di extracomunitari in possesso di numerosa merce riportante marchi contraffatti, in particolare borse, borselli ed occhiali da sole, per un totale di circa 140 pezzi. Gli agenti hanno sequestrato la merce ma i venditori abusivi sono fuggiti per le vie limitrofe approfittando della calca.

La Polizia di Stato invita coloro che frequentano il mercato a non acquistare merce contraffatta, in quanto, oltre a costituire un illecito, questa azione alimenta la messa in commercio di prodotti realizzati con materiali di scarsa qualità che possono contenere sostanze nocive per la salute dei consumatori. Analoghi controlli saranno ripetuti nelle prossime settimane.