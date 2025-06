Sanremo: due detenuti ustionati per l'esplosione di un fornelletto a gas, trasportati all'ospedale di Sampierdarena

Due detenuti del carcere di Valle Armea sono stati soccorsi nella tarda mattinata di oggi dal personale medico del 118 e da due ambulanze, intervenute all’interno della casa circondariale matuziana, a causa delle ustioni che hanno riportato.

Il fatto è avvenuto nel corso della notte, quando è esploso un fornelletto a gas che avevano in cella. I due sono stati poi soccorsi in mattinata e trasportati entrambi all’ospedale di Villa Scassi, specializzato nelle ustioni. Le loro condizioni, seppur serie, non sono gravi.