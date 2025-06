Parte il progetto “IncluSì!”: inclusione lavorativa e autonomia per le persone con disabilità nella provincia di Imperia (foto)

Prende ufficialmente il via, con la possibilità di inviare le candidature, “IncluSì! – Inclusione positiva nel mondo del lavoro”, un progetto innovativo nato per favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità nella provincia di Imperia, attraverso percorsi personalizzati di formazione e accompagnamento.

È stato presentato ufficialmente poche settimane, infatti, il percorso progettuale che si propone di superare le barriere culturali e strutturali che ostacolano l’occupazione delle persone con disabilità, sviluppando un modello replicabile che coinvolge attivamente beneficiari, aziende, famiglie, enti formativi e la comunità intera.

Con un approccio sistemico e centrato sulla persona, “IncluSì!” offre:

Formazione professionalizzante nel settore agroalimentare

Gruppi di empowerment per rafforzare cittadinanza attiva e consapevolezza

Percorsi di inclusione socio-lavorativa di 6 mesi

Tutoraggio specializzato e supporto alle soft skills

Seminari per famiglie e aziende

Matching con imprese del territorio

“IncluSì!” aspira alla creazione di buone prassi sull’inclusione lavorativa, frutto dell’esperienza maturata da questo percorso, che possano essere condivise con le aziende e con la comunità, per favorire percorsi lavorativi di successo.

Il progetto è promosso da Anffas Imperia, capofila, in collaborazione con SPES APS, SEI-CPT e Centro Ascolto Caritas Sanremo ODV, con il sostegno di una vasta rete di partner: Asl 1 Imperiese, Comune di Imperia - Ambito Territoriale Sociale 3 Imperiese, Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese, Cia Agricoltori Italiani, Confesercenti, Coldiretti, Confindustria Imperia, Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Imperia, Cooperativa Spes, Verdiamo Societá Agricola Srl, Consulta Provinciale Imperiese Persone con Disabilità, Forum del Terzo Settore Provincia di Imperia, Anffas Imperia Aps, Anffas Onlus Sanremo, A.L.Fa.P.P., Casa Circondariale Di Imperia, Caritas Intemelia Onlus, Help, Jobel Società Cooperativa Sociale Onlus, l’Ancora Società Cooperativa Sociale, Adecco.

Il progetto è aperto a 36 persone con disabilità della provincia di Imperia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/99.

Chi è interessato a partecipare può candidarsi contattando la Responsabile della Progettazione e Sviluppo di Anffas Imperia Martina Angelini all’indirizzo email progetti.anffasimperia@gmail.com o al numero 393/9627514.

Un’occasione concreta per valorizzare le competenze, promuovere l’autonomia e costruire insieme una comunità più inclusiva.