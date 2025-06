Sanremo: marciapiedi pericolosi davanti a Santa Tecla, una lettrice: "Il Comune dovrebbe garantire sicurezza, non insicurezza!"

"Gentile Direttore,

mi vergogno. Da cittadina di Sanremo, non posso fare altrimenti. L’area di fronte a Santa Tecla, presenta marciapiedi in condizioni talmente gravi da risultare quasi impraticabili. Camminarci sopra in sicurezza è impossibile. Il comune dovrebbe garantire sicurezza, non insicurezza!

Mi chiedo: dove sono l’amministrazione comunale e l’assessore ai Lavori Pubblici? Perché tacciono davanti a uno stato di degrado così evidente e inaccettabile? I cittadini e i turisti meritano rispetto. Meriterebbero, banalmente, di poter camminare senza rischiare di inciampare o farsi male. E invece, ancora una volta, l’incuria prende il sopravvento e il silenzio istituzionale si fa assordante. Ho letto che persino alcuni consiglieri di maggioranza, durante un consiglio comunale, avevano sollevato perplessità sulla situazione. Ma anche in quel caso: nessuna risposta, nessun segnale. Tutto tace.

Serve una svolta, serve responsabilità. Perché Sanremo non può permettersi di continuare a fare brutte figure. Mi scuso per il tono ma davvero è frustrante vedere la propria città nel degrado e sentire da chi di dovere in silenzio sempre più assordante.

Sperando che almeno sta volta arrivi una risposta da chi di dovere, la ringrazio,



M.S.".