Ventimiglia, il Capitolo Corsaro Nero di BNI è il primo in Italia per performance: "Siamo l’ammiraglia della rete"

La rete di BNI (Business Network International), associazione di professionisti e imprenditori attiva a livello globale, conta in Italia diversi capitoli, ovvero gruppi radicati in un territorio o in una città. A Ventimiglia, dal 2022, è attivo il Capitolo Corsaro Nero che, dopo tre anni di attività, numerosi progetti ed eventi, può ora vantare un risultato di grande prestigio.

Grazie alla guida di un direttivo interamente al femminile, composto da Margherita Mariella, Elisabetta Marchetti e Antonella Luciani, il Corsaro Nero è stato infatti riconosciuto come primo capitolo in Italia per performance imprenditoriali e professionali.

Un traguardo raggiunto grazie all’impegno dei suoi membri, che in questi anni sono riusciti a creare un’eccellenza del territorio, stabilendo connessioni con altri gruppi della rete anche oltre confine, alimentando opportunità di business e costruendo legami solidi ed efficaci con realtà nazionali e internazionali.

Oggi l’intero mondo BNI guarda al Capitolo di Ventimiglia come a una guida e a un esempio da seguire: il Corsaro Nero è considerato “l’ammiraglia” di una flotta che naviga con le vele spiegate, pronta a cambiare il modo in cui il mondo fa affari.