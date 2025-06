San Bartolomeo al Mare, addio a Fabrizio Sorgi: il cordoglio della Fiva Confcommercio e degli ambulanti

Lutto nel mondo del commercio su area pubblica. Si è spento a 61 anni Fabrizio Sorgi, per anni presidente della Fiva Confcommercio e figura di riferimento per tutta la comunità degli ambulanti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici e colleghi. Fabrizio viveva a San Bartolomeo al Mare con la moglie Katia e il figlio Nicholas.

"La Fiva Confcommercio e tutta la comunità degli ambulanti si stringono alla famiglia Sorgi per la perdita del loro caro Fabrizio", si legge nel comunicato diffuso dall’associazione. "Per anni presidente dell'associazione, è stato figura di riferimento per tutto il commercio su area pubblica, cui si è dedicato con passione e abnegazione. Si è sempre messo a disposizione degli ambulanti. Lascia un vuoto enorme e un ricordo indelebile nel cuore degli amici e dei colleghi. Rimarrà sempre nei nostri cuori".



Aggiunge il Presidente provinciale della Confcommercio della provincia di Imperia Enrico Lupi: “Fabrizio univa competenza e passione per il settore che rappresentava, con disponibilità assoluta al confronto e all’inclusione, a favore degli operatori del comparto. Purtroppo la malattia gli ha impedito di continuare la missione, ma, nonostante questo, è sempre stato presente sui temi del settore, con i suoi consigli e la sua testimonianza. Buon viaggio Fabrizio!”.