Ventimiglia: la Scuola di Nervia celebra la chiusura dell'anno con due spettacoli di successo (foto)

Giovedì 29 maggio, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, sono andati in scena, con grande successo e partecipazione di pubblico, i tradizionali Spettacoli di fine anno della Scuola di Nervia (IC 2 Cavour, Ventimiglia).



“È stata una giornata di festa, allegria e commozione – spiegano dalla scuola -, che ha unito in un grande abbraccio ideale gli alunni, gli insegnanti, le famiglie e la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, Dott.ssa Antonella Costanza, che sostiene sempre calorosamente iniziative di questo tipo. Presenti ai due spettacoli l’ Assessore Milena Raco e alla sera il sindaco Onorevole Flavio Di Muro.

Alle 17.30 hanno dato il via alle rappresentazioni gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Nervia e i bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia, con lo Spettacolo di Continuità “Con il Piccolo Principe alla scoperta dell’amicizia”, lavoro teatrale liberamente tratto dal Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupery. Lo spettacolo, a cui hanno partecipato con entusiasmo i piccoli-grandi attori, coordinati dalle insegnanti e sostenuti da un pubblico calorosissimo, è stato il risultato del lavoro realizzato con i bambini durante l’intero anno scolastico e un modo per riflettere sul cammino compiuto insieme e sul percorso di crescita realizzato nei cinque anni di scuola primaria e in quelli di scuola dell’infanzia.

Alle 21.30, è andato in scena lo Spettacolo della Scuola Primaria intitolato “Oltre le differenze...compagni di viaggio”, uno spettacolo multimediale e tecnologico, in cui sono confluiti cinema, teatro, immagini, canto e danza, incentrato sugli animali, che condividono con noi umani il privilegio di abitare un pianeta splendido.

Gli alunni e le insegnanti hanno presentato cinque storie (Il re leone, Gli Aristogatti, Kung Fu Panda, Spirit, Alla ricerca di Nemo) che sono state oggetto di lavoro, analisi e approfondimento nel corso di tutto l’anno scolastico. Ogni classe del plesso, a partire dalla prima, ha rielaborato una storia, cogliendone il messaggio e interpretandolo sulla scena, in un’ottica originale e creativa, con l’esortazione finale a rispettare e proteggere gli animali e i loro habitat, riconoscendo la sacralità della vita e l’immenso dono di vivere insieme su un pianeta meraviglioso.

Insegnamenti e contenuti dunque, ma anche intrattenimento di qualità e spensieratezza, all’interno di uno spettacolo interamente costruito, nella struttura portante e nelle coreografie, da alunni e insegnanti.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata e, in modo speciale, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 ‘Cavour’ di Ventimiglia, sempre al fianco delle insegnanti, degli alunni e delle famiglie, in tutte le iniziative che si collocano nel solco dell’impegno civico e di educazione al rispetto che contraddistingue da anni il plesso di Nervia”.