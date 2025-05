Sanremo: domani pomeriggio incontro al forte di Santa Tecla sul tema “Persone e diritti: superare i confini per una nuova umanità”

Ultimo appuntamento del calendario di eventi collaterali alla mostra fotografica 'Alessandro Penso. Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza'. Domani alle 16.30 incontro aperto al pubblico sul tema: “Persone e diritti: superare i confini per una nuova umanità” al quale interverranno Alba Bonetti, Presidente di Amnesty International Sezione Italiana, Federico Lera, Responsabile Circoscrizione Liguria di AI e Antonella Cascione, membro del Coordinamento Rifugiati e Migranti di AI.

Un dialogo aperto sulla condizione delle persone in migrazione, sulle cause profonde dei movimenti umani e sulle sfide affrontate da chi arriva in Europa, in particolare in un territorio di confine come la Liguria, a pochi chilometri dalla frontiera di Ventimiglia. Un contesto che rende ancora più urgente una riflessione sui valori fondanti dell’umanesimo europeo. In un’epoca in cui sembra smarrito il senso del valore intrinseco di ogni vita umana e il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario è sempre più minacciato, l’impegno di Amnesty International resta saldo: essere una voce attiva e instancabile a difesa di chi subisce violazioni, disumanizzazione e indifferenza. L’evento è a cura del Gruppo 073 Sanremo di Amnesty International – Circoscrizione Liguria.

La mostra di Alessandro Penso sarà visitabile fino al 2 giugno con i seguenti orari: 10-13 e 15-18 mentre, in occasione dell’iniziativa Domenica al Museo e per la Festa della Repubblica ingresso gratuito nelle giornate di domenica e lunedì prossimi.