Ventimiglia, accumula spazzatura sui carrelli. Di Muro: "Daspo temporaneamente sospeso"

E' momentaneamente sospeso il procedimento di Daspo urbano avviato dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nei confronti dell'uomo senza fissa dimora che raccoglie e accumula spazzatura su carrelli che poi porta in giro con sé per la città creando degrado.

"In merito al provvedimento di Daspo richiesto per il soggetto senza fissa dimora, faccio presente che, d’intesa con la Questura di Imperia, il provvedimento è stato temporaneamente sospeso" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Nei giorni scorsi, infatti, a seguito della nostra presa di posizione, sono stato personalmente contattato dalla sorella dell'uomo, la quale mi ha comunicato, in qualità di amministratrice di sostegno dello stesso, che la prossima settimana sarà a Ventimiglia per cercare di risolvere la situazione in maniera definitiva, nella speranza che il fratello accetti la sistemazione presso una struttura di ricovero" - dice il primo cittadino - "In caso contrario, l’ordine di allontanamento diverrà efficace, a tutela del decoro e dell’igiene pubblica".