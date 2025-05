Wittulsky Gallery: un nuovo centro per l’arte contemporanea a Perinaldo nella Liguria di Ponente

Nel cuore del borgo medievale di Perinaldo, nasce uno spazio dedicato all’arte contemporanea: la Wittulsky Gallery, fondata dall’artista Karin Wittulsky e oggi diretta da Philipp Wittulsky, artista e curatore.

La galleria si distingue per il suo approccio sensoriale e immersivo, proponendo installazioni che esplorano i concetti di identità culturale, spazio e tempo. Tra gli artisti proposti figurano nomi come Pascal M. Colpin-Gucat, Julia Krause-Harder e Joakim Allgulander, che contribuiscono a una visione olistica dell’arte come esperienza trasformativa. Con un’estetica minimalista e audace, la Wittulsky Gallery si propone come luogo di dialogo e riflessione, dove l’arte supera il visivo per coinvolgere profondamente i sensi e l’interiorità del visitatore.

Evento Inaugurale – 31 maggio 2025

Ad aprire ufficialmente la stagione espositiva sarà la mostra “Karin Wittulsky – RETROSPECTIVE”, ospitata presso l’Oratorio di San Benedetto, a pochi passi dalla galleria. L’inaugurazione si terrà sabato 31 maggio alle ore 18:00.

L’esposizione ripercorre oltre quarant’anni di attività dell’artista, che ha vissuto e lavorato a Perinaldo, presentando opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. La mostra sarà visitabile fino al 14 giugno 2025, dal mercoledì alla domenica, dalle 11:00 alle 17:00, con opere disponibili per l’acquisto.

Programma Espositivo 2025

L’evento segna l’inizio di un ciclo di quattro mostre curate da wittulsky.com, che animeranno l’estate perinaldese:

• ARTIST STUDIO Papillon >I – Pascal M. Colpin-Gucat | 28 giugno – 12 luglio 2025

• DINOSAURI – Julia Krause-Harder | 16 – 30 agosto 2025

• ELEMENTS – Joakim Allgulander | 6 – 20 settembre 2025