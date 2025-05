Ventimiglia, il 1 giugno manifestazione sul ponte Doria per Gaza

All’interno della campagna nazionale, il Comitato per la Palestina libera invita la cittadinanza e le associazioni tutte a vedersi il 1° giugno, nella notte che precede la Festa della Repubblica, a Ventimiglia, sul Ponte Doria, dalle 21:30, portando candele, torce, lanterne, cellulari accesi. "Si chiede al governo di intervenire, di fermare Israele, di non girarsi dall’altra parte".

"Si chiede di continuare a fare rete, a non arrendersi al senso di impotenza e di rabbia a manifestare senza polemiche, senza paura. C’è un solo modo per celebrare davvero la Repubblica: attuare la Costituzione. E in forza dei suoi principi, dire Stop al genocidio".