‘Passeggiata dei Passeggini - Mamme per la Pace' domenica a Ospedaletti

Tutto pronto per domenica 1 giugno per l'evento dal titolo 'Passeggiata dei Passeggini – Mamme per la Pace', che si terrà lungo la pista ciclabile di Ospedaletti.



Si tratterà di una passeggiata semplice e simbolica per celebrare la maternità e promuovere un messaggio di pace: è questo lo spirito dell’iniziativa 'Passeggiata dei Passeggini – Mamme per la Pace', promossa dagli Spazi Mamma del Consultorio di ASL1 con il patrocinio del Comune di Ospedaletti, in programma domenica 1° giugno 2025 a partire dalle 10. L’evento si svolgerà lungo la pista ciclabile di Ospedaletti e vedrà la partecipazione gioiosa di mamme con passeggini, bambini, papà, nonni e famiglie, in un momento di condivisione e leggerezza che vuole anche ricordare come dare la vita sia un gesto di pace e speranza. La partenza è prevista dal tratto di pista ciclabile di Ospedaletti lato Bordighera, con arrivo presso la Sala 'La Piccola', dove si terrà un momento conclusivo con i saluti finali e un messaggio simbolico a cura delle operatrici degli Spazi Mamma.