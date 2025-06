Festival di Sanremo 2023: il Consiglio di Stato conferma la multa alla Rai per la pubblicità occulta sul palco

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha respinto l’appello principale e incidentale della Rai, in relazione alla multa da 175mila euro, comminata per la pubblicità occulta emersa nel corso di una serata del Festival di Sanremo, durante la quale l’influencer Chiara Ferragni aveva creato un profilo di Instagram per il conduttore Amadeus.

Su segnalazione di Agcom venne contestato che, nel corso delle serate, sono state diverse le citazioni verbali e le apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato ad Amadeus, come una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del predetto social network.

Il Consiglio di Stato ha confermato che le condotte tenute sul palco dell’Ariston sono da considerare come ‘comunicazione commerciale audiovisiva occulta’ ossia ‘la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari’ e ‘può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso’.