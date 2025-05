I giovani di Imperia disegnano la pace: grande successo per il concorso 'Un Poster per la Pace', alla 24a edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2025 del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso da Imperia Host e dai Lions Club Imperia La Torre, rispettivamente presieduti da Dr. Roberto Predonzani e dal Dr. Riccardo Riva. Il progetto, nato nel 1988 su iniziativa del Lions Clubs International, ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della pace, dell’amicizia tra i popoli e della comprensione internazionale, stimolandole a esprimere con creatività la propria visione attraverso l’arte.

Il tema di quest’anno, “Pace senza limiti”, ha ispirato centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Imperia, che hanno risposto con entusiasmo: 480 elaborati sono stati realizzati grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti di educazione artistica degli Istituti Comprensivi locali. Le opere sono state valutate da una commissione presieduta dall’illustratrice Federica Porro e composto dai soci Lions Maurizio Bertolino, Giuseppe Criscuolo, Sabrina Amoretti e Sebastian Herman.

A distinguersi per originalità, tecnica e profondità del messaggio sono stati:

• Sasha Bertrecchi – Classe 3^ G – I.C. “N. Sauro”

• Valery Quispe – Classe 3^ E – I.C. Ex G. Boine

• Samuele Sciorella – Classe 3^ C – I.C. “M. Novaro”

• Gaia Di Stefano – Classe 1^ A – I.C. “T. Littardi”

Per celebrare il talento e l’impegno dei giovani partecipanti, i Lions Clubs di Imperia hanno organizzato un’esposizione dei lavori vincitori e di quelli segnalati, che sarà visitabile in Via Cascione nei giorni 30, 31 maggio e 1° giugno, in occasione della Fiera del Libro. La cerimonia di premiazione si terrà sabato alle 10 in Piazza Serra, alla presenza delle autorità cittadine e lionistiche. Ai vincitori sarà consegnato un attestato di merito e un buono per l’acquisto di materiale scolastico, come simbolo del riconoscimento per l’impegno dimostrato. L'iniziativa rappresenta un’importante occasione di educazione civica, artistica e valoriale, testimoniando l’impegno costante dei Lions nel promuovere tra i giovani la cultura della pace e della solidarietà.