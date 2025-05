Badalucco: anche quest'anno il comune propone il 'Progetto Aladino', la scuola estiva affidata a Lisa Palumbo (Foto)

Anche quest’anno il Comune di Badalucco riattiva il suo progetto estivo di sostegno alla genitorialità. Si tratta di attività ricreative, sportive e formative riservate a bambini dai due agli undici anni. E’ denominato Progetto Aladino ed è affidato alla pianificazione di Lisa Palumbo, insegnante di Religione Cattolica e consigliere comunale delegato dal Sindaco Matteo Orengo a: Politiche giovanili, Scuola e Sociale.

“E’ un servizio a domanda – spiega – quindi i genitori intenzionati a far frequentare i loro bambini, devono recarsi in comune e presso l’ufficio di Cristina Novella, entro il 10 giugno devono perfezionare l’iscrizione. Quindi saranno tenuti a versare 100 euro a settimana per il primo figlio ed 80 aggiuntive per l’eventuale secondo. I bambini di due anni comportano una spesa di 85 euro settimanali”

E’ destinato solo ai minori dei Comuni che afferiscono alla scuola locale, ovvero quella di Badalucco, Carpasio e Montalto ligure? “No. Il Progetto Aladino è aperto al territorio di tutta la Valle Argentina, Taggia e Arma. E si svolgerà dal 7 luglio all’8 agosto. Dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:30 alle 16:30, comprensivo di mensa. I bambin i di due e tre anni invece potranno frequentare solo fino alle 13.” Quali attività svolgeranno i bambini? “Secondo una formula ormai collaudata di cinque anni di attività, i bambini saranno affidati ad educatori che fanno capo alla Dott.ssa Elena Monari, dell’associazione Effetto Farfalla di Sanremo. Nell’ambito del progetto educativo, che verrà illustrato ai genitori, ci saranno anche interventi di artisti ed artigiani locali, per attività grafico-pittoriche. Inoltre i bambini, che avranno la sede per le attività di aula e mensa, nell’edificio scolastico di Regione Boeri, potranno utilizzare la Palestra, il Campo sportivo attiguo e si recheranno a fare il bagno nei laghetti che ci sono a monte del torrente, nel nostro Comune. Sono inoltre previste piccole gite, attraverso i sentieri più sicuri, con guida apposita, nell’ambito del territorio comunale”. E i servizi di mensa come si svolgeranno? “L’approvvigionamento dei generi alimentari avverrà attraverso la CAMST, che è una cooperativa di ristorazione a livello provinciale. Ma i pasti saranno confezionati in loco da una cuoca, che usufruirà della cucina della mensa scolastica.”

Con questo abbiamo individuato tutti gli attori? “Beh no. C’è l’attore principale ovvero il Comune di Badalucco. Le casse comunali, come nello scorso anno, quando si ebbero ben 38 iscritti, dovranno intervenire per un contributo alla copertura dei costi, che attualmente non possiamo ancora quantificare. Inoltre ci sarà l’opera di volontariato dei ragazzi di Badalucco, che nel corso dell’anno scolastico hanno frequentato il progetto Triangolo, altra iniziativa per attività educative e ricreative extra scolastiche, che si svolge durante l’inverno. Triangolo ed Aladino sono due facce di una stessa politica, quella di sostegno alle famiglie e di formazione extrascolastica”.