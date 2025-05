Sanremo: super attività per il personale del pronto soccorso al 'Borea', i complimenti di un nostro lettore

Un nostro lettore, Federico, ci ha scritto per lodare le attività del pronto soccorso di Sanremo:

“Sono qui da stamattina per fare un esame particolare. Non potete capire la quantità di ambulanze e interventi che vengono messi in atto e la quantità di pazienti che continua ad arrivare. Ho visto il personale non perdere mai il controllo, nemmeno un secondo, mentre io ero già in panico nel vedere tutta quella gente che arrivava. Ho visto il lavoro di reception al triage con una infermiera particolarmente gentile e tranquilla nell’accogliere le persone. Ora l’avventura continua perche siamo a pomeriggio e malgrado sia cambiato il turno tutti stanno lavorando accogliendo altri pazienti. Mai visto quanto ho vissuto oggi. Ho chiesto quante giornate siano così e una infermiera mi ha risposto con molto garbo ‘spesso’. Voglio esprimere i miei complimenti a tutto il personale, soccorritori compresi”.