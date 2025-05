Sanremo: tenta di portare l'hashish al congiunto in carcere, sorpresa e denunciata dagli agenti penitenziari

Una donna che aveva un colloquio con un detenuto del carcere di Sanremo, ha tentato questa mattina di introduttore droga che era destinata al proprio congiunto.

La droga è stata scoperta dagli agenti penitenziari in servizio all'ufficio colloqui della Casa Circondariale di Sanremo. Aveva addosso l’hashish che è stata subito scoperta nel corso della perquisizione. La donna è stata denunciata.

Il segretario interregionale del sindacato Sinappe di Polizia Penitenziaria, complimentandosi con gli agenti, auspica che la direzione proponga l’applicazione di compiacimento ed una proposta di lode ministeriale “Per il servizio svolto dal personale dell'ufficio colloqui che con ampio senso del dovere e con la massima abnegazione, e vista la professionalità dimostrata, possa essere di fervido esempio per tutti i giovani poliziotti in servizio. Non è la prima volta – termina Bruno Polsinelli - che nei penitenziari liguri vengono rinvenuti sostanze o oggetti non consentiti dal regolamento e più volte sono avvenuti tentativi di introduzione di sostanze illecite, stupefacenti e telefoni cellulari, utilizzati dai detenuti per colloquiare e mantenere i rapporti sul territorio con familiari ed affiliati”.

Anche il Segretario Regionale dell’USPP, Guido Pregnolato, ha espresso il proprio plauso al al personale coinvolto: "Ancora una volta dimostra quanto l’impegno quotidiano degli agenti di Polizia Penitenziaria sia fondamentale per la sicurezza del carcere e della collettività. Questi episodi confermano l’assoluta necessità di rafforzare un settore strategico come quello dell’Ufficio Colloqui, da tempo privo di una figura chiave quale l’Ispettore. La presenza di tale ruolo garantirebbe un ulteriore presidio operativo e organizzativo, in grado di migliorare l’efficienza dei controlli e la prevenzione di episodi simili. Grazie alle recenti assegnazioni di personale, fortemente volute dal Governo e in particolare dal Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, oggi è finalmente possibile colmare questo vuoto organizzativo. L’USPP chiede pertanto che una delle nuove unità venga destinata con urgenza proprio all’Ufficio Colloqui della Casa Circondariale di Sanremo, per dare continuità e supporto a un lavoro che si è rivelato ancora una volta determinante".