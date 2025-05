Ricordo di Ivan Lo Bello: il coraggio dell'impresa onesta nel racconto di Sandro Cepollina

A seguito della scomparsa all’età di 62 anni di Ivan Lo Bello, ex presidente di Sicindustria il ricordo dell’amico e collega Sandro Cepollina.

“Ivan Lo Bello è stato, nella mia vita, una figura di importanza assoluta. Non solo per la sua profonda cultura generale, ma soprattutto per l’etica che sapeva incarnare e trasmettere con naturale autorevolezza. Il suo impegno civile e imprenditoriale ha rappresentato un faro in un tema tanto difficile quanto attuale: la lotta contro l’infiltrazione delle organizzazioni mafiose nella società civile e nel tessuto economico del nostro Paese.

In qualità di Presidente di Confindustria Sicilia, Ivan fu il primo in Italia a promuovere con coraggio e determinazione una politica chiara e inflessibile: l’espulsione da Confindustria di tutte quelle aziende che non avessero denunciato richieste di pizzo o tentativi di estorsione. Un atto di forza e di dignità, che tracciò una linea netta tra legalità e compromesso, tra responsabilità e silenzio.

La sua iniziativa fu per me una fonte d’ispirazione profonda. In qualità di Presidente di Confindustria Imperia, e successivamente della Liguria, decisi di adottare e promuovere lo stesso principio anche sul nostro territorio, con l’obiettivo di radicarlo e diffonderlo in altre province e regioni italiane.

Con Ivan ho condiviso momenti preziosi: confronti, riflessioni, scambi culturali di grande valore. Era una persona affascinante, non solo per ciò che sapeva, ma per ciò che desiderava trasmettere. Un imprenditore eccellente, un uomo delle istituzioni, un esempio.

Per anni è stato un punto di riferimento anche per Confindustria nazionale, ricoprendo il ruolo di vicepresidente con autorevolezza e visione.

Lo ricordo con affetto sincero, profonda stima e immensa ammirazione. La sua assenza si farà sentire, ma il suo insegnamento resterà con noi, come un’eredità morale che continuerà a ispirare chi crede nel valore della legalità, dell’impresa onesta e del coraggio civile.



Sandro Cepollina".