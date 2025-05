Turismo, eventi autentici liguri: al via il bando 2025 per le Pro Loco, 20 quelli in provincia di Imperia

È online sul sito della Regione Liguria tutta la documentazione relativa al bando 2025 per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro Loco organizzatrici o co-organizzatrici dei 76 “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno in corso sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Unpli- Unione nazionale Pro Loco d'Italia nel 2023.

ll calendario degli “Eventi autentici liguri” per il 2025 candidati dalle Pro Loco liguri iscritte all’Albo Regionale è stato presentato lo scorso febbraio con la premiazione delle Pro Loco coinvolte ed è composto da 76 eventi, ben 43 in più rispetto al 2024, a dimostrazione di quanto l’iniziativa riscuota sempre maggiore interesse: 20 hanno luogo in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia. Le Pro Loco organizzatrici degli eventi possono presentare domanda di contributo unicamente via Pec dal 3 al 23 giugno 2024.

L’avviso ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro e prevede la concessione di contributi regionali sulla base dei criteri generali già stabiliti per l’edizione dell’anno precedente:

1) entità del contributo: non oltre il 50% del totale delle spese che verranno dichiarate come a carico esclusivo delle Pro Loco richiedenti e che non siano sostenute da altri contributi pubblici;

2) contributo massimo concedibile per ciascun evento: 6 mila euro.



“Sono molto lieto di poter consolidare la valorizzazione dell’attività delle nostre Pro Loco sui territori e i cui eventi hanno connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura, ai prodotti tipici e alla storia del nostro meraviglioso territorio, in particolare dell’entroterra - afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi – Il nostro obiettivo è di favorire un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria: su 76 eventi, infatti, ben 48 si svolgono al di fuori del periodo estivo. La mia intenzione è che il sostegno economico regionale possa incentivare le Pro Loco liguri alla crescita qualitativa degli stessi eventi. Inoltre – conclude Lombardi - auspico che per la prossima edizione del 2026, oltre al consolidamento degli eventi ad oggi riconosciuti, si possa vedere un significativo aumento delle candidature da parte di altre Pro Loco”.