'Ndrangheta nell'Imperiese, Andrea Rovere: “Non infiltrazione, ma conseguenza di scelte passate”

"Egregio Direttore,

ho letto con attenzione l’ultimo articolo https://www.sanremonews.it/2025/05/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/limperiese-e-una-roccaforte-della-ndrangheta-reggina-la-mappa-criminale-nella-nostra-provin.html in merito al quale, alla luce della mia ultra trentennale esperienza di avvocato penalista, mi corre l’obbligo di rappresentarle alune riflessioni nasate su dati i fatto.

Convengo con l’articolista e con le conclusioni della relazione della DIA che le infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nella nostra provincia costituisco un vero e proprio vulnus alla civile convivenza ed all’ordine pubblico politico ed economico.

Quello che mi lascia sbalordito è che tali conclusioni vengano presentate come una eclatante scoperta conseguente ad attività investigative quando, al contrario, è ben noto a chiunque conosca questa scabrosa materia, che le organizzazioni criminali calabresi, comunque denominate, è il frutto di antiche scellerate scelte di politica criminale che avevano individuato l’estremo ponente ligure, e Ventimila in particolare, come località in ci inviare in soggiorno obbligato soggetti pericolosi in quanto affiliati alle organizzazioni criminali calabresi ! Questi soggetti, quindi, non si sono trasferiti nella nostra provincia attratti dal clima e dalle bellezze naturali ma in quanto deportati per ordine della Magistratura e dei Prefetti del tempo; in estrema sintesi, appare improprio definire 'infiltrazioni' la presenza di questo tipo di soggetti che, al contrario, vennero trasferiti nella nostra provincia per ordine della Autorità Giudiziaria scortati dai carabinieri o dalla Polizia !

Sempre per amore della verità storica, chiunque abbia conoscenza della question, sa perfettamente che a seguito del trasferimento dei sorvegliati speciali, questi venivano affidati ai comuni di destinazione che erano tenuti a reperire loro una attività lavorativa ed una abitazione e ciò ha comportato che, nella fase iniziale, i sorvegliati speciali sono stati addirittura assunti dai comuni di destinazione in qualità di stradini, cantonieri etc.. Anche la scelta di Ventimiglia quale comune di assegnazione si è rivelata infelice collocando soffitti pericolosi al confine con la Francia (non per niente la locale di Ventimiglia svolge il compito di supporto ai ricercati che cercano di espatriare in Francia) e a pochi chilometri da due case da gioco, Sanremo e Montecarlo).

Una volta insediatisi in loco, i sorvegliati speciali sono stati raggiunti dalle loro rispettive famiglie (ed in Calabria il termine famiglia ha una pluralità di accezioni) che potevano godere in un punto di appoggio nella nostra provincia, con tutte le conseguenze che ciò. con l passare degli anni, ha determinato e che è sotto gli occhi di tutti. Senza disturbare i principi generali della medicina, che prescrivono di circoscrivere le infezioni per evitare che si diffondano nell’organismo sano, nella nostra provincia si è fatto esattamente il contrari ! Abbiamo introdotto nel pollaio delle faine ed ora ci lamentiamo perchè mangiano e galline, questa è la verità storica.

Non pretendo di suggerire soluzioni ma questa mia è volta unicamente a ristabilire la verità storica dei fatti.

Cordialmente

Avv. Andrea ROVERE"