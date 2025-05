Per non dimenticare: Ventimiglia intitola una sala della sede della Polizia di Frontiera al Prefetto Pinto

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 11.30, presso gli Uffici del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, in Piazza della Libertà 1, si terrà la cerimonia d’intitolazione della Sala Riunioni in memoria del dr Giovanni Pinto, già Prefetto della Repubblica, deceduto l’11 novembre 2019.



Il Prefetto Pinto, che aveva a cuore la città di Ventimiglia per avervi frequentato nel 1973 il 23° Corso di Specializzazione per Guardie di Frontiera, ha contribuito a dare grande lustro alla Polizia di Stato ed in particolare alla Polizia di Frontiera.

All’evento altamente simbolico, oltre ai familiari del Prefetto commemorato, interverranno il Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere - dr Giovanni Casavola, il Direttore della I Zona Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – dr Michele Sole, nonché alte autorità territoriali.