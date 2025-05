Sanremo: in tanti al gazebo informativo organizzato dai Rangers d'Italia per la lotta alle vespe velutine (Foto)

Numerose le persone che si sono fermate al gazebo allestito ieri in via Matteotti a Sanremo dai volontari dei Rangers D’Italia che, in occasione della giornata mondiale delle api hanno fornito informazioni sulle attività svolte a salvaguardia di questi insetti attraverso la lotta alle vespe velutine con la neutralizzazione dei loro nidi.

I visitatori del gazebo hanno cosi potuto conoscere l’associazione e le modalità di segnalazione dei nidi delle vespe e aiutare i volontari nella loro attività, portandosi inoltre a casa anche qualche gadget e una piantina.