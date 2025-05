San Lorenzo al Mare: i bambini alla scoperta della Fattoria Didattica 'Zollamania' (foto)

Venerdì 16 maggio, i bambini del Servizio Educativo Domiciliare del comune di San Lorenzo al Mare, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, hanno vissuto una giornata speciale in compagnia dei loro genitori e delle educatrici, con una gita alla Fattoria Didattica 'Zollamania' di Sanremo.

"Ad accoglierli Stefania e Barbarav- si spiega nel comunicato -, le simpatiche protagoniste di questo progetto agricolo, impegnate quotidianamente tra orto e animali. Sono state loro a guidare i bambini alla scoperta degli abitanti della fattoria: due asini, capretta, tartarughe, galline, pappagalli e porcellini d’india.

Dopo la visita, grandi e piccini hanno partecipato ad un laboratorio sensoriale: prima hanno spezzettato con cura alcune erbe aromatiche da inserire in un vasetto di vetro, poi hanno aggiunto il sale, realizzando così un profumatissimo vasetto di sale aromatizzato da portare a casa come ricordo della giornata. La mattinata si è conclusa in allegria con un pranzo in stile pic-nic, condiviso all’aria aperta.

Le educatrici del Servizio Educativo Domiciliare di San Lorenzo al Mare ringraziano di cuore tutte le famiglie per la partecipazione e, in modo speciale, Stefania, Barbara e i loro affettuosi 'compagni di vita' per l’accoglienza calorosa e l’esperienza ricca di emozioni!".