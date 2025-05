Premio a Olioliva per l’olio Cassini: riconoscimento nazionale per l’azienda di Isolabona

Il Comune di Isolabona ha accolto con orgoglio la notizia che l’azienda agricola Cassini Paolo, con sede nel territorio comunale, è stata premiata a Imperia nell’ambito della prima edizione di “Olioliva – Frantoio delle Idee”. L’evento è stato ideato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Regione Liguria, Liguria International, Ercole Olivario, International Chamber of Commerce (ICC), O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) e le principali associazioni di categoria della filiera.

Durante un momento celebrativo curato dal prestigioso concorso nazionale Ercole Olivario, sono state premiate le aziende liguri che, negli ultimi trent’anni, si sono distinte per la qualità del proprio olio extravergine, entrando a far parte dell’Albo d’Oro del concorso. Tra queste, figura l’azienda agricola Cassini Paolo. “La Liguria è una terra di eccellenze, e il riconoscimento conferito all’azienda Cassini è un esempio di come la qualità, la tradizione e l’innovazione possano essere leve strategiche per l’agricoltura e l’economia locale. La Regione non farà mancare il suo sostegno a tutte quelle realtà che rendono onore al nostro territorio", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

“Accogliamo con grande soddisfazione il prestigioso riconoscimento assegnato all’azienda agricola Cassini Paolo. È un orgoglio per Isolabona poter contare su una realtà imprenditoriale che, con dedizione e innovazione, valorizza le nostre tradizioni e le eccellenze del territorio. Questo premio rappresenta non solo un tributo alla qualità del loro olio, ma anche un segnale importante per lo sviluppo del nostro comparto agricolo e turistico”, ha aggiunto il Sindaco di Isolabona Andrea Lombardi.

“Un esempio di successo di come la passione per la terra e l’impegno costante possano portare a risultati di rilievo. Sostenere e valorizzare queste eccellenze, su scala nazionale, è una priorità per l’amministrazione comunale, perché contribuiscono a costruire un’identità forte per la nostra comunità,” ha concluso l’Assessore Lorenzo Cortelli presente alla cerimonia di premiazione all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

Il frantoio Cassini è una delle realtà olivicole più innovative della Liguria con una produzione specializzata nella lavorazione della cultivar Taggiasca. Fondata negli anni Sessanta, l’azienda ha raggiunto traguardi significativi, ottenendo riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale.