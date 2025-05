La provincia di Imperia si anima: uno speciale weekend tra musica, cultura, natura e sapori

Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 si preannuncia particolarmente vivace in provincia di Imperia, con un calendario fitto di appuntamenti che toccano arte, cultura, natura, solidarietà ed enogastronomia. Un'occasione unica per scoprire le diverse sfaccettature di un territorio che unisce il fascino della costa con la tranquillità dell'entroterra. Iniziamo con gli eventi di spicco.



La capitale della Riviera dei Fiori si prepara a due serate d'eccezione. Sabato 24 maggio, il suggestivo Forte di Santa Tecla si trasforma nella ‘Nostra Milonga’. A partire dalle 19.00, gli appassionati potranno cimentarsi in una lezione di tango multilivello con i maestri Majo e Julio, seguita da una Milonga aperta a tutti con le selezioni del Dj Chris dalle 22.00. La serata culminerà con uno spettacolo mozzafiato dei ballerini Majo Caballero e Julio Bassan, un evento organizzato dalla Scuola di Danza Città dei Fiori.

Per gli amanti delle sonorità più raffinate, domenica 25 maggio il Teatro dell'Opera del Casinò ospiterà un appuntamento imperdibile della rassegna ‘Unojazz&Blues’. Alle 21.00, salirà sul palco la leggendaria formazione dei The Yellowjacket in concerto. L'ingresso è gratuito, ma è consigliabile la prenotazione, attiva online dalle 10.00 alle 20.00 del giorno stesso del concerto.

Ambasciatori internazionali del jazz fusion The Yellowjackets continuano a esplorare nuovi orizzonti musicali, fondendo creatività e sperimentazione in un universo sonoro elettroacustico in continua evoluzione. Dalla pubblicazione dell’album d’esordio nel 1981, la band si è distinta per la capacità di rinnovarsi dando vita a progetti artistici sempre innovativi.

Nell'entroterra, a Pieve di Teco, il Teatro Tommaso Salvini sarà il palcoscenico per un'intensa serata di teatro. Sabato 24 maggio, alle 21.00, andrà in scena ‘Gli animali della fattoria’, una drammaturgia originale liberamente ispirata all'opera di George Orwell. Sotto la supervisione di Matteo Monforte e con la regia di Giorgia Brusco, gli allievi della scuola di teatro ‘Hic et Nunc’ – Grazia Acquaviva, Fiorenza Biga, Vittorio Falchi, Roberto Ferraro, Ambra Ghiglione, Martina Karoff, Brigida Melga – daranno vita a uno spettacolo che promette riflessioni profonde. Info e prenotazioni sono disponibili tramite il link dedicato.

La ‘Città delle Streghe’, Triora, si anima domenica 25 maggio con l'8ª edizione di ‘Pittura per le Vie del Borgo’. Dalle 11.00 alle 18.00, artisti di ogni genere decoreranno porte e materiali di recupero, trasformando il borgo in una galleria a cielo aperto. La giornata sarà arricchita da uno spettacolo teatrale intitolato ‘Di Maghi, di Creature, di Anelli e di Porte’, animazione musicale itinerante, una mostra fotografica e pittorica, e proiezioni video dedicate alla splendida Valle Argentina, offrendo un'immersione completa nella cultura e nella bellezza del territorio. L’evento è gratuito e aperto a tutti: un’occasione speciale per vivere l’arte in dialogo con la storia e il paesaggio, in uno dei borghi più affascinanti della Liguria.



Passiamo ad altri eventi:



A Sanremo, la giornata di sabato 24 maggio si apre con un'iniziativa di valore civico: alle 9.00, il Rotary Club Sanremo invita tutti a partecipare allo spolvero delle sepolture nel cimitero monumentale della Foce, un appuntamento periodico per la cura del patrimonio locale. Il ritrovo all’ingresso è alle 9. L’iniziativa è rivolta a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari (si raccomanda di dotarsi di guanti di protezione).

Nel pomeriggio, la cultura prende il sopravvento: alle 16.00, presso il Museo del Fiore di Villa Ormond, si terrà la presentazione del libro ‘Per non dimenticare. La questione della diga nella Valle Argentina’ di Antonio Panizzi e Franco Bianchi, un evento promosso da ATTAC Imperia, Collettivo Ci Siamo! e Riprendiamoci il Comune.

Il libro viene a trattare l’annosa e pur sempre attuale questione della diga di Glori in Valle Argentina e delle sue possibili varianti in invasi e bacini. Il testo presenta una serie consistente di documenti e narrazioni di una lotta che dura nel tempo, a partire dai fatti degli anni Sessanta, del 1984, per arrivare alle vicende di oggi. Un viaggio tra passato e presente, tra le comunità di allora e quella odierna. Una puntuale cronistoria che fissa i momenti salienti e da spazio alle voci e ai volti della comunità di Badalucco, che nella storia ha saputo combattere contro il nazifascismo, ha saputo risollevarsi dal fango delle alluvioni e, nelle vicende della diga, si è stretta assieme per assicurare la sicurezza del paese e dei suoi abitanti.

Alle 17.00, a Palazzo Roverizio, il Club per l'Unesco di Sanremo ospiterà la presentazione di ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’ di Dario Daniele, con l'introduzione della Prof.ssa Bianca Scaglione.

Si tratta di un reportage ricco di immagini e disegni su due eccezionali viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno in uno dei luoghi più inaccessibili e misteriosi del mondo.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

Per dovere di cronaca segnaliamo che alle 20.30, il Ristorante Biribissi del Casinò Municipale ospiterà una cena di gala su invito (già sold out) con la partecipazione del celebre ‘cuciniere’ Luca Pappagallo, fondatore di Cookaround e content creator di Casa Pappagallo.



Domenica 25 maggio, la città si riempirà di note. Alle 15.30, presso il Chiostro dell'Opera Don Orione, si terrà il Concerto del Giubileo 2025 della Banda P. Anfossi di Taggia, un omaggio al 130° anniversario dell'Ordinazione Sacerdotale di San Luigi Orione, con musiche di grandi compositori come Verdi, Sousa e Trovaioli.

Imperia offre un sabato ricco di opportunità. Dalle 8.30 alle 18.00, via Bonfante, piazza Bianchi e via San Giovanni si animano con ImperiAntiquaria, la mostra mercato dell'antiquariato. Nello stesso orario, la Galleria degli Orti ospiterà il Mercatino degli Orti, dove acquistare eccellenze del territorio come miele, olio extra vergine di oliva, zafferano e prodotti biologici.

Alle 10.00, presso la Biblioteca Lagorio, nell'ambito di ‘Explora Salute’, si terrà l'incontro ‘Il cambiamento negli stili di vita’, dedicato all'empowerment psicologico, con interventi di esperti tra cui il Dott. Roberto Ravera.

Durante l’incontro esperti del settore aiuteranno i partecipanti a sviluppare consapevolezza, motivazione e strategie per affrontare le sfide del cambiamento e adottare abitudini sane e sostenibili nel tempo. Un'opportunità per rafforzare la propria determinazione e il proprio benessere psicologico, soprattutto per genitori, adolescenti, studenti, insegnanti e professionisti.

Domenica 25 maggio, gli sportivi potranno partecipare alla 3ª e ultima tappa della corsa podistica ‘Imperia a Tappe’, un percorso di 10 km a bordo mare con partenza da Calata Anselmi (ore 9.30). Nel tardo pomeriggio, alle 18.00, il Parco La Rabina ospiterà ‘Tramonto in forma alla Rabina’, un evento gratuito con attività di yoga, tai chi, pilates e ginnastica dolce. Ci sarà spazio anche per un momento di relax con una degustazione salutare.

Bordighera accoglie il weekend con la cultura. Sabato 24 maggio, alle 11.00, il Mondadori Bookstore ospiterà un incontro con Ilenja Averna, autrice del romanzo ‘Nulla è a caso’.

Nel libro l’autrice racconta la sua storia con una sincerità disarmante: l’infanzia, gli affetti, l’amore, le amicizie e il giorno in cui tutto è cambiato. La comparsa di quello che lei chiama ‘mostro’ ha riscritto la sua esistenza, trasformando ogni gesto quotidiano in una sfida, ogni dolore in un’opportunità per riscoprire se stessa. Attraverso ricordi e riflessioni profonde, questo libro è un viaggio nell’anima di chi ha imparato a guardare la vita con occhi nuovi, trovando nella fede e nell’amore la forza per andare avanti. Perché, alla fine, nulla è a caso.

La sera, alle 21.00, l'Ex Chiesa Anglicana risuonerà con ‘Le note di Monet’, un concerto gratuito della pianista Cristina De Pascale, che evocherà la luce e i colori del soggiorno di Claude Monet in città attraverso celebri brani dell'impressionismo musicale.

Domenica 25 maggio, alle 15.00, l'associazione culturale Parmurelu d'Oru proporrà ‘A spasso con i Parmureli’, un percorso guidato con tappe significative alla scoperta dei premiati del Parmureli d'Oru, con ritrovo al porto cittadino.

Sabato 24 maggio, alle 21,15, il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare ospiterà la prima nazionale di ‘Hostages’, spettacolo di Antonio Prisco con Cloris Brosca, per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’.

Una ragazza, detenuta in un ospedale psichiatrico giudiziario, grazie ad una falla nel sistema di sorveglianza, trova rifugio in una stanza che dovrebbe essere chiusa. Li dentro, dimenticata da tutti, dà sfogo ai suoi pensieri ed elabora una protesta delirante per recuperare la sua umanità perduta. Attraverso i suoi racconti strampalati ed involontariamente poetici, scopriamo una Roma povera, ingenua, sognatrice, quasi favolistica; e quando il ritmo della narrazione cresce e s'infervora, acquistando toni anfetaminici sempre piu duri, la sua storia si tinge dei colori degli anni ottanta, con i suoi caratteristici slanci edonistici, le fascinazioni della moda, della musica e delle droghe di quel periodo: l’abisso in cui lei stessa inesorabilmente cadrà.

A Cervo, sabato 24 maggio, alle 17.00, il Castello dei Clavesana sarà teatro della presentazione del volume fotografico di Beppe Ameglio ‘A Thousand Miles Away’’, una raccolta di scatti e storie di migranti. L'evento vedrà la lettura di brani con l'attrice Marinella Lanteri e accompagnamento musicale.

Un viaggio fatto di esperienze di migrazione, volti, luoghi e percorsi segnati dalla ricerca di un futuro possibile. Un lavoro che unisce narrazione visiva e testimonianza civile, offrendo uno sguardo umano e profondo sul fenomeno migratorio.

Domenica 25 maggio, Ospedaletti saluta la 6ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’, l'ultimo giorno di un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura con un ricco programma di appuntamenti gratuiti presso ‘La Piccola’ e nelle piazze del paese. Sempre domenica, dalle 10.00 alle 12.00, si terrà ‘Attiviamoci contro la violenza - Stop alla violenza sulle donne’, una passeggiata amatoriale in bicicletta lungo la pista ciclabile, con partenza da Ospedaletti ed arrivo ad Imperia (zona Prino). Sarà possibile unirsi all’iniziativa in qualunque punto del percorso. Previsti diversi punti di ristoro.

Anche l'entroterra regala esperienze uniche. A Perinaldo, alle 16.30, la Sala Consiliare del Comune, in occasione dell'anno Cassiniano 1625-2025, ospiterà la conferenza ‘Missione Cassini-Huygens: scienza, esplorazione spaziale, contributo dell’industria italiana’, con esperti di ThalesAleniaSpace-Italia (ingresso libero).

Pieve di Teco si distingue per due eventi: oltre allo spettacolo teatrale di sabato sera, alle 18.00 ci sarà l'inaugurazione di una mostra d’arte contemporanea a Palazzo Manfredi, seguita da una visita guidata esclusiva e un aperitivo conviviale (prenotazione consigliata). Domenica 25 maggio, alle 16.00, sempre al Teatro Tommaso Salvini, l'autore Gabriele Fiannacca presenterà il suo libro di poesie ‘Paccocarne’, con un rinfresco finale (ingresso gratuito).

Infine, a Diano Arentino, domenica 25 maggio, alle 16.30, per la rassegna ‘Trek&Jazz’, si potrà partecipare a una breve passeggiata che porterà nella frazione di Evigno per il recital ‘Arpa Solo’ dell'arpista Marcella Carboni (prenotazione gradita). A Pompeiana, alle 10.00, la ‘Giornata di Natura e Biodiversità a Pompeiana’ offrirà un'occasione gratuita per scoprire un progetto di ripristino ambientale, con visita guidata, presentazione di azioni di piantumazione e rinfresco con prodotti locali.

Un weekend, dunque, che promette emozioni e scoperte, invitando residenti e visitatori a vivere appieno le molteplici sfaccettature della provincia di Imperia.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

