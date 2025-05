Sanremo: dopo sei anni dati in concessione il Comune torna in possesso del Floriseum a Villa Ormond

E' un ritorno al passato quello che si profila per Floriseum: il Comune si riapproprierà della gestione diretta, dopo averlo affidato in concessione negli ultimi sei anni. La scelta è dell'amministrazione Mager a fronte della scadenza del contratto con cui, nella primavera 2019, la cooperativa “Il Museo” aveva ricevuto le chiavi del villino Winter, all'ingresso del parco di villa Ormond, dove sono allestite le sale espositive dedicate alla storia (senza eguali) della floricoltura sanremese. La concessione, che comprende anche il bar ricavato all'interno della struttura (dotato di dehors), era già scaduta il 19 aprile scorso ma è stata prorogata inderogabilmente fino al 31 maggio.

Per il punto-ristoro si procederà a un nuovo affidamento, tramite bando che sta predisponendo il settore interessato. “Del Museo del fiore si occuperà direttamente il servizio verde e floricoltura, con proprio personale, che garantirà quindi apertura e chiusura. Non è previsto alcun ticket: l'ingresso sarà gratuito”, spiega l'assessore Ester Moscato. Ma c'è un aspetto di cui si è dovuta occupare la giunta: durante la gestione ora arrivata al capolinea, è stato concesso (tramite convenzione) l'utilizzo di una sala interna all'Ancef, l'associazione che raggruppa commercianti ed esportatori di fiori. E' un locale al primo piano, ad uso esclusivo, che non interferisce con l'attività museale e la stessa caffetteria. Essendo in scadenza anche questo contratto, l'amministrazione ha ritenuto di sottoscrivere un nuovo accordo con Ancef, su richiesta della stessa, della durata di sette mesi. Ciò nelle more della definizione del regolamento per la concessione di spazi nel parco Ormond. Il canone mensile è fissato in 386 euro Iva compresa.

L'appalto in scadenza per il Floriseum prevedeva anche vigilanza, servizio di accompagnamento, svolgimento di attività, promozione, gestione (non esclusiva) della sala conferenze e del padiglione espositivo Prediali, di fianco a villa Ormond (di cui era la serra). Dall'inizio di giugno tornerà ad occuparsene direttamente il Comune, come aveva già fatto inizialmente dopo l'inaugurazione avvenuta nell'aprile 2017.