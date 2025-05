Sanremo: il rilancio del mercato annonario. Assessore Artusi: “Garantire maggiore competitività”

“Da oltre un mese stiamo lavorando assiduamente per un profondo rinnovamento del mercato annonario, al fine di renderlo maggiormente attrattivo, rafforzandone così il ruolo strategico. Ci siamo confrontati in maggioranza dove è stata analizzata la bozza del nuovo regolamento comunale sul mercato che prevede la novità dell’introduzione della somministrazione, oltre alla possibilità che la gestione dello stesso possa avvenire anche attraverso un consorzio di operatori. Leggo quindi con piacere dell’interesse manifestata oggi da CNA sui media nel proporre, appunto, la costituzione di un consorzio che, tra l’altro, consentirebbe piena autonomia gestionale degli operatori, così da poter organizzare direttamente il proprio lavoro, compresa l’offerta al cliente. E anche consentire quegli interventi spesso richiesti al Comune che, ad oggi, non si sono potuti realizzare per le difficoltà legate alla burocrazia della stessa gestione comunale”.

Così interviene l’assessore Lucia Artusi a proposito del mercato annonario, oggetto, nelle scorse settimane, di ampio confronto in maggioranza che ha portato, con unità d’intenti, all’avanzamento di due proposte: la prima riguarda il totale rinnovo del regolamento del mercato con l’introduzione della somministrazione e della diversificazione della vendita; la seconda riguarda l’apertura a soggetti terzi in riferimento alla gestione, così da rendere il mercato annonario più moderno e funzionale proprio dal punto di vista gestionale ed organizzativo.

Dopo il coinvolgimento della maggioranza, l’assessore Artusi ha organizzato confronti con le associazioni di categoria, come quello che si è svolto mercoledì, proprio per condividere tali iniziative.

Nel recente incontro, è stata accolta positivamente la volontà dell’Amministrazione comunale di rivedere il regolamento con la somministrazione e la diversificazione della vendita e la possibilità di procedere al rinnovamento gestionale che potrebbe aprire anche a interventi di project financing, di privati o di soggetti che decidano di unirsi in consorzi.

“Tali iniziative permetteranno di rilanciare il mercato annonario e tutta l’area – conclude l’assessore Artusi – per garantire maggiore funzionalità e competitività, a beneficio degli esercenti e della cittadinanza”.