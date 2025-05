Sanremo: mercoledì prossimo Marco Vallarino presenta ‘Tigri d’inchiostro. Trenta racconti ruggenti’

L’associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de La cote presenta il nuovissimo libro del giornalista Marco Vallarino “Tigri d’inchiostro”, mercoledì prossimo alle 17 a palazzo Roverizio a Sanremo. Si tratta di un’opera dove creatività e giornalismo si incontrano nella suggestione che il noir può sfumare anche in un sorriso ironico strappando ancora una volta un’analisi del reale scevra da schermi potente nell’osservazione e senza sconti. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tigri d’inchiostro. (Oligo): «Fulminanti, atroci, terribili, mozzafiato. Si potrebbero usare tutti questi aggettivi per descrivere i racconti firmati da Marco Vallarino. Piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la cronaca nera e la fantasia. Storie allucinate e allucinanti che sembrano venire dalla galassia lontana della “gioventù cannibale” del noir italiano», come scrive Luca Crovi nella prefazione. Questo libro offre una sulfurea selezione di racconti scritti in oltre vent’anni e in parte già apparsi su giornali e antologie. Trenta tigri d’inchiostro, pronte a ruggire in faccia a lettrici e lettori con storie spaventose, senza scampo. Vicende in cui l’autore si diverte a cercare l’imprevisto e l’ineluttabile, la forza soverchiante a cui è impossibile sfuggire. Sono però tigri che ruggiscono col sorriso. Per Vallarino, più che sconvolgere, è importante sorprendere e anche divertire, oltre che mettere in guardia dai tanti pericoli che ci sono là fuori.

Marco Vallarino (Imperia, 1977), scrittore e giornalista, ha pubblicato decine di racconti per quotidiani, riviste, antologie e il romanzo Il cuore sul muro. Scrive per le pagine culturali di vari periodici tra cui “Il Secolo XIX”, è inoltre autore di videogiochi testuali, opere di narrativa interattiva pensate per avvicinare i più giovani alla lettura e scaricabili dal suo sito MarcoVallarino.it. Vincitore e finalista di premi letterari, ha scritto storie anche per il cinema e il teatro.