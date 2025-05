Ventimiglia: incendio ad un camion della nettezza urbana, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina poco dopo le 5 in via Tenda a Ventimiglia per l’incendio ad un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Il conducente del mezzo si è accorto del fumo che fuoriusciva dal cassone, proprio mentre transitava di fronte alla caserma dei pompieri.

I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme ed evitato che il mezzo andasse distrutto. Fortunatamente non si sono registrati feriti mentre ora si cercherà di capire da dove si è originato il rogo.