Imperia 'Capitale dell’Olio' e 'crocevia del sapere', due convegni organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e Università degli Studi di Genova

Nell’ambito del programma di Olioliva Frantoio delle idee, l’evento dedicato all’approfondimento degli aspetti culturali, scientifici ed etici legati all’olio di oliva, che si terrà ad Imperia il 23 ed il 24 maggio, sono previsti due convegni organizzati dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria insieme all’ Università degli Studi di Genova.

I due eventi tratteranno temi che non solo riguardano il presente, ma tracciano in modo concreto la traiettoria del futuro del nostro territorio. Si parlerà infatti di salute, ambiente, alimentazione e innovazione tecnologica, attraverso una lente integrata e moderna: quella dell'approccio One Health, che riconosce come interconnessi il benessere umano, la salute degli ecosistemi e quella degli animali.

In questo quadro si inserisce la dieta mediterranea, un patrimonio culturale e alimentare che ha le sue radici profonde in Liguria. Non si tratta soltanto di una scelta nutrizionale equilibrata, ma di uno stile di vita che ha dimostrato - anche attraverso evidenze scientifiche - di essere associato a una maggiore aspettativa di vita ed a una migliore qualità dell'invecchiamento. Un modello che valorizza le produzioni locali, la stagionalità e la biodiversità agricola, tutti elementi che necessitano di una tutela attiva e lungimirante.

Per salvaguardare questi equilibri, è necessario integrare sempre di più le competenze e le politiche in campo sanitario, agricolo e ambientale. La medicina ambientale, in particolare, sta diventando una disciplina cruciale per comprendere e prevenire gli impatti che l'inquinamento, il cambiamento climatico e la degradazione del suolo hanno sulla salute umana e animale. In questo senso, l'agricoltura diventa non solo un comparto produttivo strategico, ma anche uno strumento di prevenzione e salute pubblica.

È in questo contesto che si inserisce il tema delle tecnologie per un'agricoltura sostenibile, che oggi rappresentano una sfida ma anche una grande opportunità per un territorio complesso e prezioso come quello ligure. Pensiamo all'agricoltura di precisione, alla digitalizzazione delle filiere e all'efficienza nell'uso del suolo: ogni intervento deve essere valutato non solo in termini economici, ma anche in termini di impatto ecologico e sociale, con un'attenzione particolare alla resilienza delle comunità rurali e alla conservazione del paesaggio.



I Presidenti dei convegni sono Enrico Lupi e Patrizia Perego, il Comitato Scientifico è composto da Alessandro Alberto Casazza, Giulia D’Agostino, Emanuela Drago, Domenico Palombo.



Grazie a un rapporto consolidato nel tempo, la collaborazione tra l’Ente camerale e l’Università degli Studi di Genova, segnatamente la Scuola Politecnica ha portato all’attivazione del nuovo Corso di Studi in “Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo”, un esempio virtuoso di sinergia tra mondo accademico e sistema economico locale. Il nuovo Corso di Studi, cofinanziato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, che è stato avviato presso il Polo Universitario di Imperia a settembre 2024, prevede una modalità di didattica mista per offrire un percorso formativo universitario anche a studenti lavoratori, con il 70% delle lezioni online e il 30% in presenza con laboratori, tirocini presso aziende del territorio e viaggi didattici, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di affrontare in modo efficace le sfide del mercato.



«Con grande soddisfazione, la Camera di Commercio Riviere di Liguria accoglie nell’ambito di OliOliva – Frantoio delle Idee i convegni dell’Università degli Studi di Genova, partner del progetto, dedicati all’approfondimento scientifico, culturale ed economico del comparto olivicolo.”- afferma il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, che prosegue: “Riteniamo fondamentale favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, per affrontare in modo concreto le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività sui mercati globali. L’olio extravergine di oliva è non solo un simbolo identitario per il nostro territorio, ma anche un settore strategico da rafforzare attraverso conoscenza, formazione e collaborazione istituzionale.

In questo senso, la presenza di autorevoli esponenti, di levatura internazionale, del mondo accademico e scientifico rappresenta un valore aggiunto per l’intera manifestazione e per gli operatori coinvolti. Desidero ringraziare l’Università degli Studi di Genova , i relatori e tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo importante momento di confronto in piena coerenza con la missione del nostro Ente Camerale: promuovere una crescita economica radicata nella cultura, nella qualità e nell’innovazione.»



PROGRAMMA



• Venerdì 23 maggio

Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria



15.00 - 15.30 “L’Università di Genova sul Territorio Imperiese” (prof.ssa Patrizia Perego e Presidente della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria Enrico Lupi).

- Università di Genova: Prof. Federico Delfino, Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova

- Campus di Imperia: Dott. Luigi Sappa, Presidente Fondazione P.U.PO.LI.

- Comune di Imperia: Sindaco Onorevole Claudio Scajola



15.30 - 16.00 Plenary lecture: Giorgio Cantelli Forti (Accademia Nazionale dell’Agricoltura). “Qualità e sicurezza degli alimenti: una sfida possibile per la salute dell’uomo”.



16.00 - 17.00 Prima sessione Dieta Mediterranea e longevità

moderatrice: Livia Pisciotta (Università di Genova)

16.00 - 16.20 Marino Niola (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) “Essere e benessere. Il segreto della dieta mediterranea”.

16.20 - 16.40 Domenico Palombo (Università di Genova) “EVO e dieta mediterranea nella prevenzione delle patologie emergenti”.

16.40 - 17.00 Valter Longo (University of Southern California) “La dieta della longevità e healthspan”.



17.00 - 18.00 Seconda sessione: Medicina, ambiente e agricoltura nell’ottica del One Health

moderatore: Domenico Palombo (Università di Genova)

17.00 - 17.20 Wang Wei (Università di Zhejiang) “Current status and prospects of China’s olive oil industry”

17.20-17.40 Raffaella Boggia (Università di Genova) “Oli gourmet e oli funzionali: dalla cucina all'integrazione alimentare, un percorso sostenibile”.

17.40 - 18.00 Lodovica Gullino (Università di Torino) “Malattie delle piante emergenti e nuove tendenze nella difesa”.



• Sabato 24 maggio

Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria



9.30 - 10.30 Prima sessione Uno sguardo al nostro territorio

moderatore Franco Manti (Università di Genova)

09.30 - 09.50 Natasha Cola (Università di Genova) “Prendersi cura del territorio. Un approccio sistemico”

9.50 - 10.10 Matteo Corsi (Università di Genova) “L’informazione pubblica come supporto efficiente alla produzione privata di beni pubblici ambientali”.

10.10 - 10.30 Ivano Massone (Regione Liguria) “Le aziende olivicole a tutela del territorio: il supporto dello Sviluppo rurale”.



10.30 - 11.00 Coffee Break



11.00 - 12.40 Seconda sessione Impatto sostenibile delle tecnologie

moderatrice Laura Ivani (Il Secolo XIX)

11.00 - 11.20 Roberto Sacile (Università di Genova) “Sistemi di controllo avanzati per l’agricoltura”

11.20 - 11.40 Roberta Campardelli (Best srl) “Tecnologie non convenzionali per la produzione di biostimolanti innovativi per agricoltura simbiotica”

11.40 - 12.00 Fulvio Mastrogiovanni (Università di Genova) “Il ruolo dell'intelligenza artificiale e della robotica collaborativa in agricoltura”

12.00 - 12.20 Matteo Francavilla (Università di Foggia) “Valorizzazione di sottoprodotti agroindustriali attraverso l’impiego di tecnologie avanzate in nuovi modelli di agricoltura”

12.20 - 12.40 Fabrizio Ramoino (Confartigianato)“Tecniche innovative in agricoltura (droni, esoscheletri, etc)”