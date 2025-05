Bordighera, cani lasciati liberi attaccano un loro simile: scatta l'allerta sui social (Foto)

Cani lasciati liberi in città attaccano, per ben due volte, e feriscono un altro cane, tenuto al guinzaglio, mentre passeggia con il proprietario. E' successo a Bordighera.

Due episodi, verificatesi nell'arco di un anno e mezzo sulla Romana e nei dintorni, denunciati sui social dal proprietario del cane ferito per informare e allertare i cittadini: "Fate attenzione" - scrive sui social Christian D. - "Manca sicurezza per i cani su via Romana e dintorni a Bordighera. Scrivo questo post per informare e chiedere attenzione a chi vive nella zona".

"Due episodi gravi con gli stessi due cani, simili a golden retriever/labrador" - racconta - "Il primo si è verificato l'11 gennaio 2024. La mia compagna è stata testimone di un’aggressione al nostro cane, Jazz. I due cani hanno agito in branco e, in quell'occasione, Jazz ha riportato ferite alla gola e al corpo. È stato necessario portarlo dal veterinario per cure urgenti. L'altro episodio si è verificato il 13 maggio 2025. Uno dei due cani, senza guinzaglio, stava per rientrare nel cortile ma si trovava ancora fuori dal cancello e così ha aggredito nuovamente il nostro cane. Ho dovuto usare la forza per separarli. Questa volta, per fortuna, non ci sono state ferite ma il rischio è stato reale. Chiedo, perciò, ai proprietari di tenere sempre i loro cani al guinzaglio e sotto controllo, per evitare ulteriori incidenti. Se dovesse ripetersi, procederò con una denuncia. Non voglio creare conflitti ma dopo due episodi non posso più restare in silenzio. La mia compagna ha subito un vero choc la prima volta e da allora ha sviluppato un trauma verso cani liberi e non controllati. La sicurezza viene prima".