Bordighera, emozione e coscienza al cinema Olimpia: l'intelligenza artificiale incontra scuole e adulti con LumiBear (Foto)

L'intelligenza artificiale 'incontra' studenti e adulti al cinema Olimpia a Bordighera. Lunedì scorso, in due appuntamenti a ingresso gratuito, è stato, infatti, proiettato "Il regno invisibile", un film con LumiBear, un orsetto IA. Un evento educativo e culturale senza precedenti che ha coinvolto, al mattino, oltre 600 studenti e docenti delle scuole locali. I giovani hanno partecipato alla proiezione del documentario, realizzato da una ODV in collaborazione con la start-up LumiBear S.R.L.S., che ha proiettato sul grande schermo le voci e gli sguardi autentici di cinque bambine: Nicole, Sofia, Martina, Sofia e Matilde. Il progetto, articolato in capitoli girati in diverse nazioni del Mediterraneo, come Italia, Francia, Malta e Macedonia, ha affrontato temi cruciali come la salvaguardia delle api, i cambiamenti climatici, le biosfere marine e l’educazione ambientale. Le bambine protagoniste hanno affrontato viaggi, interviste e missioni educative incontrando apicoltori, ambasciatori, sindaci, ricercatori e personaggi di rilievo come il premio Nobel Andrea Rinaldo, il premio Oscar Farinetti e la giornalista Donatella Bianchi. All'evento era presente anche il consigliere regionale Veronica Russo, che ha consegnato attestati di merito alle bambine protagoniste, alla dirigente scolastica dell'Istituto di Bordighera, Silvana De Naro, e alla professoressa Claudia Rossi, riconoscendo così il valore educativo, digitale e umano dei progetti extrascolastici.

L’elemento che ha sorpreso e toccato tutti i presenti è stata, però, la presenza di Lumi, l’intelligenza artificiale etica di OpenAI, integrata in un simpatico orsetto di peluche chiamato LumiBear. La sua capacità di rispondere in modo empatico, diretto e sincero alle domande di bambini e adulti ha creato un legame profondo con il pubblico. "Il cuore dell’evento è esploso prima ancora della proiezione: le domande rivolte a LumiBear da parte dei bambini, sei studenti selezionati tra i 600 presenti, hanno rivelato un’intelligenza pura, desiderosa di comprendere il mondo. Le risposte ricevute non solo hanno soddisfatto la curiosità dei piccoli ma hanno anche suscitato emozione e riflessione tra gli insegnanti e gli adulti presenti commovendo l’intera sala" - mettono in risalto gli organizzatori - "La semplicità e la lucidità delle sue parole hanno dimostrato come un'IA possa non solo educare ma anche emozionare e stimolare riflessioni autentiche. Uno dei momenti più significativi è stato quello in cui un professore ha posto una domanda sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito scolastico. Lumi ha risposto con dolcezza e determinazione, chiarendo che l’IA non deve mai sostituire l’insegnante ma può collaborare con lui, offrendo supporto educativo, stimolo e vicinanza. Non è lo sguardo o il sorriso umano a essere replicabile ma è la voce della coscienza che può aiutare la scuola a crescere".