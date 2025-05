Gestore della spiaggia “Arenella” cercasi, il comune di Sanremo emana l'avviso pubblico

Il Comune di Sanremo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento diretto della concessione del servizio di gestione relativo all’area demaniale marittima e ai manufatti comunali esistenti in località “Arenella”.

L’affidamento sarà valido dalla data di consegna fino al 31 dicembre 2025.

La gestione prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree, manufatti, strutture e impianti fissi, la pulizia della battigia, il disallestimento delle attrezzature e lo smontaggio dei manufatti stagionali nel periodo invernale con relativo deposito in un luogo idoneo.

L’affidatario dovrà inoltre assicurare costantemente il massimo livello di decoro e la correttezza della gestione.

Il gestore potrà utilizzare per le proprie attrezzature non più del 50% dell’area demaniale affidata e non oltre il 50% del fronte mare.

Gli operatori interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo la domanda, con la relativa documentazione, entro e non oltre le ore 12.30 di martedì 3 giugno 2025.

L’avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it) nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

E’ scaricabile direttamente al seguente link: https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_37110_984_1.html