Era il 21 maggio 2001: buon compleanno Sanremo News, oggi il nostro giornale compie 24 anni

Sanremo News celebra oggi un traguardo importante: il suo ventiquattresimo compleanno! Fondata nel 2001, la nostra testata ha saputo crescere e adattarsi nel tempo, diventando un punto di riferimento affidabile e amato per tutti gli appassionati di notizie locali, cultura, eventi e curiosità per tutta la provincia di Imperia, crescendo insieme a nuovi giornali che fanno parte della società editrice 'More News'.

In oltre due decenni, Sanremo News ha accompagnato i suoi lettori attraverso momenti storici, eventi di rilievo e storie di vita quotidiana, mantenendo sempre un tono amichevole e vicino alla comunità. La capacità di offrire notizie tempestive e approfondimenti di qualità ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento digitale.

Nessun festeggiamento particolare ma solo il ricordo di chi ha lavorato in questi 24 anni per la crescita e il miglioramento di Sanremo News nella giornata odierna. Un’occasione per ringraziare tutti i lettori, collaboratori e amici che nel corso degli anni hanno sostenuto e contribuito alla crescita del nostro giornale.