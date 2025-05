Passeggiate tra storia e natura a Ventimiglia: escursioni didattiche sul territorio intemelio

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, una nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio che tanto successo ha riscontrato negli scorsi anni.

Tre gli appuntamenti in calendario, il primo domenica alle 8.45, con una Escursione al Monument Libérator e la Cime de Causéga sul Plateau de la Ceva, ritrovo al piazzale della stazione di Breil-sur-Roya, prosecuzione incolonnati con le auto verso nord sulla rotabile D.6204 deviando poi per la D.40 nella Vallée de Caïros, quindi sulla pista sterrata (normalmente vietata ma è stata ottenuta specifica autorizzazione in deroga dal Sindaco di Fontan) fino a Granges Les Celles (quota m 1407 – palina 229); da lì a piedi soffermandoci al Liberator’s Monument, proseguendo per ancora 1 km circa fino alla Cime de Causéga m 1741: osservazione del vasto panorama e dei vecchi recinti pastorali che ricordano quelli incisi sulle rocce di Val Meraviglie. Lunghezza totale km 9 circa, dislivello in salita m 334.

La seconda escursione, a piedi, è in programma per domenica 6 luglio, alle 8.45 con la Visita alle incisioni rupestri di Fontanalba, ritrovo alle 8.45 al bivio di quota 1719, palina 395, 2,5 km sopra Casterino; ore 9 partenza verso l’ingresso del Parc National du Mercantour, lunghezza andata e ritorno km 14 circa, dislivello in salita m 530 circa. Circuito di scoperta della incisioni preistoriche di Fontanalba a visita libera; ritorno oltre le ore 17.

Questa passeggiata sarà introdotta da un incontro presso il MAR di Ventimiglia venerdì 4 luglio alle 21.15 con una conversazione corredata da videoproiezione a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando dedicata al confronto fra le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie con quelle della Valcamonica.

Ultimo appuntamento per domenica 24 agosto alle 8.45 con escursione In Escursione in Valmasque per la fioritura della Saxifraga florulenta, con ritrovo alle 8.45 all’ingresso del Parc National du Mercantour presso la palina 394, 2,5 km sopra Casterino. Lunghezza totale km 15 circa, dislivello in salita m 590 circa. Ritorno dopo le ore 17.