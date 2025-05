Imperia: ‘Olioliva frantoio delle idee’, due salotti letterari e due aperitivi d’autore

Nell’ambito del programma di Olioliva Frantoio delle idee, l’evento dedicato all’approfondimento degli aspetti culturali, scientifici ed etici legati all’olio di oliva, che si terrà ad Imperia il 23 ed il 24 maggio, sono previsti due salotti letterari, aperti al pubblico, che si terranno presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in via Tommaso Schiva ad Imperia.



Il primo appuntamento sarà venerdì a partire dalle 18; Renzo Balbo presenterà due libri: “Storia della Taggiasca” a cura di Roberto De Andreis e Alessandro Giacobbe, che racconta la storia del territorio ligure e delle persone che lo hanno coltivato nel corso dei secoli con cura e dedizione. Il secondo testo che verrà presentato è “Sull’onda del Gusto Ligure. Storie di Cucina”, un viaggio nella cucina ligure firmato dal giornalista Stefano Pezzini e dallo chef Claudio Pasquarelli. Il libro racconta la storia di una cucina secolare, ma anche le eccellenze del territorio e le ricette che hanno resa famosa la Liguria. A seguire verrà offerto ai partecipanti un aperitivo a cura dello chef stellato Claudio Pasquarelli, del rinomato Hotel Claudio di Bergeggi.



Il secondo Salotto si terrà sabato alle 10:30, Renzo Balbo presenterà il libro “Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico 1709- 1815” di Alessandro Carassale, studioso che ha recentemente ricevuto il premio “Giorgio Gallesio” dal Presidente Mattarella come riconoscimento per i suoi studi in ambito agrario. Il testo analizza il ruolo strategico dell’olio ligure nei traffici commerciali tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, con particolare riferimento al Ponente ligure ed alle organizzazioni che connettevano la filiera olivicola e olearia di Porto Maurizio e dell’estrema Liguria occidentale all’Europa. Alle ore 11:00 verrà presentato il testo “Agostino” di Daniele La Corte, che celebra i 120 anni del ristorante “Salvo Cacciatori” di Imperia. L’opera racconta la storia di Agostino Salvo, figura centrale nella trasformazione della trattoria di famiglia in un ristorante rinomato. Nel racconto si esplorano eventi storici significativi del Novecento e come la vita della famiglia Salvo si intrecci con personaggi illustri, da Benito Mussolini a Marcello Mastroianni. Seguirà un aperitivo gourmet a cura di Enrico Calvi Salvo del ristorante “Salvo Cacciatori”.



Commenta Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: «Siamo orgogliosi di ospitare, una rassegna che unisce cultura, storia e sapori in un racconto autentico del nostro territorio. Con i salotti letterari di “OliOliva – Frantoio delle Idee” celebriamo l’olio extravergine d’oliva non solo come eccellenza agroalimentare, ma come elemento identitario, portatore di storie, tradizioni e saperi. La formula che affianca la presentazione di libri a momenti conviviali, come gli aperitivi d’autore curati da chef di eccellenza del nostro territorio, arricchisce l’esperienza del pubblico e valorizza concretamente la filiera locale.La Camera di Commercio Riviere di Liguria, attraverso la propria Azienda Speciale, continua a sostenere con convinzione iniziative capaci di valorizzare la filiera locale e promuovere un futuro sostenibile, in cui cultura e impresa si incontrano. Ringrazio gli autori, i relatori e tutti i protagonisti di questi incontri per il loro prezioso contributo alla crescita culturale della nostra comunità.»