Pulizia urbana in crisi ad Ospedaletti, il Consigliere di opposizione Taggiasco: "Paghiamo tanto per un servizio insufficiente"

“Segnalo nuovamente una serie di criticità riguardanti la gestione del servizio di raccolta rifiuti e la pulizia urbana, che stanno generando forte disagio tra i cittadini. Lavaggio e igienizzazione dei cassonetti dell’umido È ormai da mesi che i cassonetti, in particolare quelli dedicati alla raccolta dell’umido, non vengono lavati né igienizzati. L’odore è molto sgradevole e ci si avvicina sempre più a condizioni di rischio igienico-sanitario. In base al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), chiedo che il Comune di Ospedaletti faccia la sua parte affinché venga garantita la sanificazione regolare dei contenitori". Sono le parole di Maurizio Taggiasco, Consigliere di minoranza ad Ospedaletti.



"Per quanto riguarda lo spazzamento ed il decoro urbano - prosegue - è vergognoso lo stato in cui versano molte aree del paese, con particolare riferimento allo spazzamento delle strade, alle scalinate e alla vegetazione. Si interviene a tratti, senza coerenza né continuità. In particolare chiediamo chiarimenti sulla mancata continuità del servizio di decespugliamento, che risulta effettuato solo in alcune zone e a fasi alterne e perché certi interventi vengano svolti saltuariamente se, a quanto ci viene detto, non sono previsti nei servizi”.

Sulla raccolta eseguita con il 'Porta a Porta' Taggiasco denuncia un disallineamento nel servizio: "Vogliamo chiarimenti urgenti sul motivo per cui il nuovo servizio non sia ancora partito nella zona alta del paese. Attualmente nella parte bassa si raccoglie plastica e lattine e nella parte alta, ancora vetro e lattine. Riteniamo che il servizio debba essere uniformato su tutto il territorio". Per quanto riguarda i dati sulle sanzioni Taggiasco evidenzia differenze tra dichiarazioni e realtà: "In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’Assessore circa le '160 sanzioni elevate', desideriamo precisare che i dati ufficiali aggiornati al 2024 parlano di 72 sanzioni, e nel 2025 (fino a oggi) solo 9. Questi numeri sono molto distanti da quanto dichiarato pubblicamente, ed è doveroso fornire trasparenza ai cittadini".

Sulla Tari e sulla qualità del servizio: "Indipendentemente dai disservizi, ai cittadini viene comunque richiesta una TARI annuale sempre più elevata, senza che questo corrisponda a un miglioramento dei servizi offerti. È inaccettabile che, a fronte del pagamento regolare della tassa, i cittadini non vedano garantiti i servizi basilari. Auspico interventi concreti e un miglioramento immediato del servizio. I cittadini di Ospedaletti hanno il diritto a un ambiente pulito con condizioni igienico sanitarie a norma".