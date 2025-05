'Trust in Teen' e Giochi Matematici del Mediterraneo, ottimi risultati per l'istituto comprensivo Bordighera

Settimana emozionante e ricca di impegni per l'istituto comprensivo Bordighera. Gli studenti ottengono ottimi risultati al concorso 'Trust in Teen' e alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

"L'istituto sta vivendo una settimana intensa, costellata di soddisfazioni e importanti appuntamenti che vedono protagonisti i suoi alunni. Un fermento di attività che testimonia la vivacità e l'impegno della comunità scolastica nel promuovere la crescita e lo sviluppo dei propri studenti a 360 gradi" - fa sapere la dirigente scolastica, Tiziana Montemarani - "Le emozioni hanno iniziato a farsi sentire con il risultato ottenuto dalla quinta primaria del plesso Rodari, classificata al terzo posto nella premiazione del concorso 'Trust in Teen'. L'iniziativa, organizzata dalla scuola capofila Sanremo Centro Levante con cui l’I. C. Bordighera è in rete, ha posto al centro la riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Un’opportunità per sensibilizzare i giovani sull'importanza della convivenza pacifica, della costruzione di una società interculturale e sostenibile e sull'uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie, strumenti preziosi per accrescere le loro competenze digitali. Il riconoscimento ottenuto è un meritato premio per l'impegno e la sensibilità dimostrati dagli alunni e dai loro insegnanti".

"L'onda di impegni e di orgoglio non si ferma qui. Il 17 e il 18 maggio, due talentuosi alunni della scuola primaria dei plessi Edmondo De Amicis e Maria Primina, insieme a una brillante studentessa della scuola secondaria di primo grado, hanno rappresentato l'I.C. Bordighera alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo" - mette in risalto Montemarani - "La loro partecipazione è un chiaro segnale dell'eccellenza raggiunta nell'ambito del ragionamento logico e matematico, portando alto il nome dell'istituto a livello nazionale".

"Lunedì 19 maggio, inoltre, il cortile della scuola si animerà con le voci dei giovani delle classi quarte e quinte dei tre plessi della scuola primaria. Gli alunni si esibiranno con il coro del progetto 'Il colore delle voci', guidati dai docenti Mario Molinari e Giacomo Perotto" - svela la dirigente scolastica - "Questo percorso, così come il successivo progetto 'Il bosco del re', è stato reso possibile grazie al finanziamento del comune di Bordighera, che dimostra una grande attenzione verso la crescita culturale e artistica dei giovani. L'iniziativa 'Il colore delle voci', promossa dalla Fondazione Erio Tripodi, ha accompagnato i bambini durante tutto l'anno scolastico in un viaggio di scoperta del mondo della musica attraverso attività ludiche e coinvolgenti, sviluppando competenze fondamentali come l'ascolto, la coordinazione e lo spirito di squadra".

"A concludere questa intensa settimana, mercoledì 21 maggio, il Palazzo del Parco si trasformerà in un bosco incantato. I bambini delle terze dei tre plessi porteranno in scena 'Il bosco del re', un'originale fiaba musicale per banda ideata e guidata da Luca Anghinoni e dalla Banda Musicale Borghetto San Nicolò, in collaborazione con il Liceo Musicale Cassini di Sanremo" - sottolinea Montemarani - "Il progetto ha offerto ai bambini un'esperienza didattica unica, esplorando il valore fondamentale dell'amicizia e del rispetto attraverso il linguaggio universale della musica. Questa settimana densa di eventi e successi testimonia l'impegno costante dell'Istituto Comprensivo Bordighera nel fornire ai propri alunni opportunità di crescita a 360 gradi spaziando dalla riflessione civica alle competenze logico-matematiche, fino all'espressione artistica e musicale, con il fondamentale sostegno del comune di Bordighera che ha creduto e investito nei progetti musicali. Un vero e proprio investimento nel futuro dei giovani cittadini".