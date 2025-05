Politica, riunione del direttivo cittadino di FI: "Al lavoro per Sanremo"

Si è riunito il direttivo cittadino di Forza Italia guidato dal Segretario Davide Salvi. La segreteria politica ha discusso la situazione cittadina attuale e tra i vari temi trattati è stata evidenziata la problematica del completamento dell’Aurelia bis dopo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha respinto il progetto che era stato presentato non ritenendolo adeguato. Crediamo che tale opera pubblica sia indispensabile per poter sviluppare l’economia cittadina e migliorare la qualità della vita di ospiti e residenti, agevolando gli spostamenti e liberando il centro dalla morsa del traffico.

Si è quindi deciso di approfondire lo studio del progetto respinto, alla luce delle argomentazioni per le quali il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo ha rigettato, oltre che delle tante critiche e osservazioni che erano pervenute sia da comitati spontanei di cittadini che da professionisti, procedendo anche a un confronto con la cittadinanza e raccogliendo firme a sostegno dell’opera. "Forza Italia poi, insieme a tutte le forze politiche cittadine e ai movimenti civici che hanno a cuore la crescita e il benessere della città, sosterrà l’Amministrazione per poter finalizzare la realizzazione dell’opera, con le modifiche progettuali necessarie, evitando il rischio che si perda il finanziamento, di modo che Sanremo non rimanga indietro, guardando a un futuro sostenibile e di sviluppo.

Questa è una delle tante sfide che Forza Italia è pronta a raccogliere insieme a tutti coloro che possano e vogliano condividere le nostre proposte, espressioni di una politica ragionata su progetti condivisi, aliena a contrapposizioni aprioristiche e antitetica a una politica strillata di mera propaganda e strumentalizzazione.

Forza Italia a Sanremo opera come una squadra, unita, composta di persone capaci, professionali e che antepongono l’interesse comune agli egoismi personali e di parte, per dare una lettura attenta e ragionata alle esigenze della città e della sua popolazione, guardando a tutte le componenti sociali ed economiche di Sanremo, per indicare soluzioni pragmatiche e anche coraggiose, quale punto di riferimento politico livello locale per una Sanremo all’altezza del suo nome e della sua storia".