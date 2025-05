Bordighera: completato il direttivo del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, ingresso di due nuovi membri

“Con grande soddisfazione annuncio il completamento del direttivo del Coordinamento Cittadino di Bordighera con l’ingresso di due nuovi membri, che arricchiranno la squadra con competenze ed entusiasmo. Si tratta di un passo significativo verso il consolidamento della nostra presenza sul territorio e il rafforzamento del dialogo con i cittadini”. Sono le parole di Veronica Albanese, neoeletta coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Bordighera.

Ad affiancare la coordinatrice, insieme agli altri membri eletti nel congresso tenutosi domenica 27 aprile, ci saranno Massimo Rossi, noto geometra della “Città delle Palme”, e Giacomo Varone, giovane imprenditore bordigotto. Il nuovo direttivo, composto da personalità di spicco che incarnano i valori e gli ideali del partito, sarà impegnato nella promozione di iniziative volte al benessere della comunità e alla crescita del progetto politico a livello locale. L’obiettivo principale sarà quello di favorire il dialogo con i cittadini e promuovere iniziative concrete per il progresso e lo sviluppo della città, invitando tutti a partecipare attivamente e a contribuire con idee e proposte.

“Sono fiero - ha dichiarato Massimo Rossi - di portare il mio contributo partecipando attivamente al direttivo di Fratelli d’Italia. Il mio impegno sarà quello di promuovere iniziative concrete, consolidando i valori e gli obiettivi del partito sul territorio”, sottolineando l’importanza di un maggiore impegno per la crescita di Fratelli d’Italia in città.

“Siamo pronti a lavorare con passione e determinazione per portare avanti le istanze dei cittadini, interpretandone le esigenze e offrendo risposte concrete alle loro necessità”, ha affermato Giacomo Varone, esprimendo entusiasmo per il suo ingresso nel direttivo e evidenziando il suo ruolo di portavoce anche della comunità seborghina.

“Sono orgogliosa – termina Veronica Albanese - di poter contare su un gruppo coeso e motivato, pronto a lavorare per rafforzare il radicamento di Fratelli d’Italia a Bordighera e convinta dell’importanza di un dialogo costante con i cittadini e le istituzioni per il bene della città, il nuovo Coordinamento Cittadino, così completato e pronto a operare, avrà il compito di favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento della comunità nelle decisioni che riguardano Bordighera. Particolare attenzione sarà riservata anche alle frazioni di Sasso e Borghetto San Nicolò, così come ai comuni di Seborga e Vallebona, facenti capo al circolo di Bordighera, ponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che condividono i nostri valori. Invitiamo cittadini e sostenitori a partecipare alle prossime iniziative e a contribuire con idee e proposte per costruire insieme un futuro di crescita e rinnovamento per la città”.