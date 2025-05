'Di libro in libro' nel 'Maggio dei libri' di Taggia: a Villa Boselli la presentazione del libro di Filomena D’amante

Sabato 24 maggio, alle ore 17:00, presso Villa Boselli, torna la rassegna letteraria “Di libro in libro” con la presentazione del libro “L’esperienza della scrittura in Laure” di Filomena D’Amante, pubblicato da Sensibili alle Foglie.

L'iniziativa si inserisce nel programma del “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura – Ministero della Cultura), e viene realizzata grazie all’organizzazione dell’avv. Chiara Cerri, Consigliere Comunale con delega alla cultura, in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio Taggia/Verbicaro.

I Comuni di Taggia e Verbicaro, infatti, sono gemellati dal 2016 e in questi anni hanno costruito un legame profondo, testimoniato dai numerosi eventi condivisi e dallo spirito di collaborazione tra le due comunità.

“La collaborazione tra il Comune e il Comitato di Gemellaggio Taggia-Verbicaro – dichiara Ivan Di Giorno, Presidente del Comitato – è un modo concreto per dare valore al patto di amicizia tra le nostre comunità. Ogni iniziativa culturale condivisa rafforza il senso di appartenenza reciproca e rinsalda un legame che si è costruito nel tempo con passione e partecipazione.”

“Anche quest’anno – dichiara il Consigliere Cerri – abbiamo deciso di aderire a Il Maggio dei Libri proponendo un’iniziativa che è al tempo stesso un omaggio alla memoria della scrittrice Filomena D’Amante e un’occasione per conoscerla meglio. Vive nel ricordo di tutti quelli che l’hanno incontrata e apprezzata, per la sua profonda umanità e per il suo originale modo di stare al mondo.”

Filomena D’Amante, moglie dell’ex Sindaco di Verbicaro Francesco Silvestri, è stata figura attiva sia culturalmente che politicamente. Negli anni Ottanta è stata tra i fondatori di Radio Talpa a Verbicaro, contribuendo anche alla nascita del gruppo donne dell’Alto Tirreno Cosentino. Nel 2024 è stata insignita del Premio alla memoria “Donne vincenti”, promosso dall’Associazione Gregorio Caloprese con sede a Scalea (CS).

L’incontro sarà introdotto e moderato da Francesco Silvestri, coniuge dell’autrice.

La prefazione è a cura di Renato Curcio.

Sono previste la lettura di brani del libro a cura di Francesco Cirillo e un ricordo personale di Pietro Miraglia, formatore.



Inoltre, interverrà in videochiamata Giusi Silvestri, docente Linguistica presso l’Università della California di Los Angeles.

L’ingresso all’evento è libero.

“Invitiamo tutti a partecipare – conclude il Consigliere Cerri – perché la cultura è un ponte tra le persone e ogni libro ci offre l’opportunità di guardare il mondo con occhi nuovi.”