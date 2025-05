Bordighera, giunti da tutta Italia i 'Gourmets della Confèdèration Europea' per l'assemblea 2025 (foto)

I 'Gourmets della Confèdèration Europea Italia' si sono dati appuntamento per la loro assemblea ordinaria 2025 nella Riviera di Ponente a Bordighera, descritta così dal pittore francese Claude Monet : “Qui tutto è bellezza ed il tempo è superbo. Romantico, suggestivo, raffinato, rilassante, sportivo, allegro, dinamico, lussureggiante…”.

L’eleganza del Grand Hotel del Mare situato su un giardino pensile a picco sul mare ha accolto i vari convenuti da ogni parte d’Italia.

L’evento organizzato nei minimi particolari dal vicepresidente Nazionale, il ventimigliese Giampaolo Marinelli, ha avuto in apertura la parte istituzionale con lo svolgimento dell’assemblea ordinaria per poi spostarsi in una delle bellissime sale con suggestiva vista sulla piscina.

Fedeli custodi delle tradizioni enogastronomiche dei vari territori, i gourmets hanno unito nella cena piatti tipici della cucina territoriale quali il polpo alla ligure, il brandacujun e la sardenaira sanremasca, seguiti da una degustazione di formaggi stagionati nelle antiche fosse malatestiane di Sogliano al Rubicone del socio Marino Brandinelli, nate nel medio evo per permettere alla popolazione la conservazione, principalmente del grano, in previsione di lunghi inverni e di eventuali calamità, carestie e assedi, abbinati ai vini della Fattoria Zerbina di Faenza.

Una Millefoglie con crema pasticcera e frutta fresca con inserito il logo della Confèdèration ha chiuso la bellissima conviviale con un arrivederci al prossimo Gran Simposio Nazionale che si terrà a Palermo dal 12 al 15 giugno.