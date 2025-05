Liguria a segno con il Lotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, colpo da 50.596 euro a Vallecrosia, in provincia di Imperia, in via Colonnello Aprosio grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con l’opzione Lottopiù.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 527,7 milioni da inizio anno.