Castello di Padernello: tutto esaurito per il laboratorio di Cucina con i Fiori (FOTO)

Nella suggestiva cornice del Castello di Padernello, si è svolto con grande successo un laboratorio dedicato alla Cucina con i Fiori, organizzato nell’ambito del Mercato della Terra promosso da Slow Food. L'incontro, curato dal giornalista Claudio Porchia, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire l’uso gastronomico dei fiori, ingredienti sorprendenti capaci di elevare piatti semplici a vere e proprie opere d’arte.

L’utilizzo dei fiori in cucina sta vivendo un rinnovato interesse, ponendosi a cavallo tra tradizione contadina e innovazione culinaria. Sebbene possa sembrare una tendenza recente, in realtà si tratta della riscoperta di antiche pratiche. Integrare i fiori nei piatti, però, richiede competenze specifiche: non si tratta solo di decorazioni, ma di ingredienti veri e propri, ciascuno con un proprio profilo aromatico da conoscere e valorizzare. L’improvvisazione, in questo campo, è da evitare.

La lezione, tenutasi nella biblioteca del castello gremita di pubblico, ha incluso anche una degustazione di fiori eduli, offerti dall’azienda Metti un fiore di Mira (VE). Tra le varietà proposte: Bocca di leone, Nasturzio, Viola, Tagete e Begonia, il tutto accompagnato da un brindisi finale.

I partecipanti hanno vissuto un’intensa esperienza sensoriale, imparando come utilizzare i fiori in modo creativo nella cucina quotidiana. Il laboratorio ha contribuito a diffondere una nuova consapevolezza: i fiori non sono solo un elemento estetico, ma una risorsa preziosa per arricchire sapori, colori e profumi nei piatti. La Cucina con i Fiori è, in definitiva, un invito a riscoprire la bellezza e l’abbondanza della natura