Estate 2025, il Casinò cala i suoi assi: Giovanni Vernia, Luca Barbarossa, Los Loco, Dario Ballantini

Nomi prestigiosi per il calendario eventi estivi del Casinò di Sanremo che ha preparato quattro gala su invito per i suoi migliori clienti. Sabato 28 giugno è fissata l’inaugurazione della stagione estiva del Roof Garden, il ristorante sotto le stelle, affidata alla verve comica di Giovanni Vernia, attore, mattatore che con il suo show “Live” saprà assicurare due ore di pura allegria.

Dalla comicità alla musica d’autore sabato 19 luglio con il gala che vedrà come protagonista Luca Barbarossa, cantautore, interprete, conduttore televisivo tra i più apprezzati, che può vantare cinque presenze al Festival e la vittoria nel 92 con la canzone evergreen “Portami a Ballare”. Il pubblico del Roof Garden potrà seguire il suo spettacolo “Solo” in cui racconta attraverso le sue migliori canzoni il suo percorso musicale ed umano.

Il 14 agosto i Los Loco saranno la colonna sonora della festa di Ferragosto, che i ritmi caldi del loro repertorio di musica latina e caraibica e con i loro tormentoni che hanno fatto ballare milioni di persone.

Sabato 6 settembre Dario Ballantini presenterà Rock Live Show con Gianni Caldran Band, show di musica e trasformismo, con i suoi migliori personaggi “tali e quali” all’originale.

Il programma eventi estivi è stato creato per assicurare intrattenimento di qualità ai migliori clienti diversificando l’offerta di svago. Il filo conduttore delle serate di gala è la presenza di grandi protagonisti della musica, della comicità, artisti che dominano il mondo dello spettacolo e appagano il pubblico. Si festeggia così l’estate che è alle porte augurando a turisti, vacanzieri e visitatori serate indimenticabili nelle sale e nel Roof Garden.

Sabato 28 giugno

GIOVANNI VERNIA

Una serata all’insegna della leggerezza con Giovanni Vernia. In uno show di due ore fatto di racconti, parodie, gag, improvvisazione, musica e i suoi cavalli di battaglia che siamo abituati a vedere in tv e ascoltare quotidianamente in radio.

Sabato 19 luglio

LUCA BARBAROSSA

Solo sul palco con le sue chitarre, Luca Barbarossa si racconta: gli esordi, gli incontri, le canzoni che lo hanno portato alla notorietà e quelle che lui porta nel cuore.

Lo spettacolo Solo dell’artista romano si nutre del rapporto più intimo e diretto col pubblico e degli spazi raccolti che lo accolgono: affabile, ironico e autoironico Luca svela retroscena e aneddoti del suo percorso artistico, inevitabilmente intrecciato alle vicende personali e all’attualità. Oltre quarant’anni sui palchi, sedici di conduzione a Radio2 Social Club, tredici album pubblicati compongono un bagaglio artistico ed emotivo vastissimo da cui Luca attinge con eleganza e leggerezza.

Fanno parte integrante del racconto le sue canzoni, riproposte voce e chitarra, ‘nude’ ed essenziali come quando le suonava poco più che ventenne sui marciapiedi di mezza Europa.

Giovedì 14 agosto

LOS LOCOS

Da più di 25 anni LOS LOCOS è sinonimo di musica latina in Italia e nel mondo e ancor di più è sinonimo di tormentoni da ballare.

Nella loro carriera hanno collezionato 2 dischi di platino, calcato i palchi di tutto il mondo, partecipato alle più popolari trasmissioni televisive ma soprattutto hanno fatto ballare milioni di persone con gli intramontabili evergreen dal sapore latino caraibico.

Sabato 6 settembre

DARIO BALLANTINI

Show di musica e trasformismo in cui Dario Ballantini, accompagnato da una Band musicale di validi musicisti, riesce a replicare lunghe parti di concerti live dei grandi personaggi della musica leggera: Gino Paoli, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Zucchero, come in una illusione ottica, si susseguono velocemente sul palco tali e quali all'originale.