Controlli interforze a Sanremo: sanzioni a esercizi commerciali e due espulsioni (Foto)

Nella serata di venerdì 16 maggio, il Commissariato di Polizia di Stato di Sanremo ha coordinato un’operazione straordinaria di controllo del territorio, in collaborazione con Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano, che ha portato all'identificazione di 80 persone e l'ispezione di 9 esercizi commerciali, con l’obiettivo di prevenire reati, garantire la sicurezza urbana e far rispettare l’ordinanza comunale che vieta la vendita per asporto di alcolici dopo le ore 20.

L'intervento si è svolto nelle principali aree cittadine tra cui Corso Garibaldi, Piazza Colombo, Giardini Medaglie d’Oro, Piazza San Siro, Via De Benedetti e Via Martiri della Libertà.

In due locali etnici sono emerse violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In uno di essi, inoltre, è stata accertata la non conformità dell’impianto di videosorveglianza rispetto alle norme sulla privacy.

In altri due esercizi, situati in Via Martiri della Libertà e Corso Garibaldi, sono state rilevate e sanzionate irregolarità relative alla mancata emissione dello scontrino fiscale, in violazione delle norme sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Durante il servizio, due cittadini extracomunitari, responsabili di azioni di disturbo nel centro città, sono stati accompagnati in Commissariato per l’avvio delle procedure di espulsione. Per uno di loro, nella mattinata odierna, è stato disposto il trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.