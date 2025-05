Sanremo, dramma nella notte a Villa Santa Clotilde: 67enne precipita dal terzo piano

Tragedia nella notte a Sanremo, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nel piazzale di Villa Santa Clotilde, struttura situata in corso Cavallotti 52. Il corpo dell’uomo, che risultava essere ospite della residenza, è stato rinvenuto intorno alle 2 di notte, dopo una caduta dal terzo piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, ma per il 67enne non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini sono in corso da parte della Polizia, che dovrà ora ricostruire con precisione se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.