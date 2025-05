Sanremo: ieri alla Fos la conferenza 'Eros e Botanica. La sessualità nascosta delle piante' con la fondazione 'L'uomo e il Pellicano'

Interessante conferenza quella organizzata dalla fondazione l'Uomo e il Pellicano e che si è svolta ieri nella sala della Federazione Operaia Sanremese sull’affascinante tema “Eros e Botanica. La sessualità nascosta delle piante”. Relatore il botanico Claudio Littardi. Ha presentato il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. La conferenza aveva il patrocinio del Comune di Sanremo ed era presente il consigliere Vittorio Toesca.

Cosi ha argomentato Littardi: “Fino al XVIII secolo indagare sulla sessualità delle piante e cercarne la corrispondenza anatomica e fisiologica con gli animali, rivendicandone l’affinità tra gli organi, era qualcosa di inaudito e persino scandaloso. Sarà il botanico svedese Linneo a divulgare la clamorosa e innovativa tesi della sessualità delle piante. Una incursione nei misteri del sesso vegetale che scandalizzò i benpensanti e procurò allo scienziato incomprensioni sul piano scientifico e una severa condanna morale. Ma l’onda lunga lanciata da Linneo aveva aperto un nuovo mondo sulla conoscenza scientifica e non solo. I poeti e gli artisti non si lasciarono sfuggire l’occasione di compiere inedite escursioni botaniche in un campo fino ad allora limitato alle passioni umane. Contribuirono a diffondere le innovative dottrine linneane, traducendole in fantasiose parafrasi, autori come Erasmus Darwin con l’opera Gli amori delle piante".

Nella conferenza si è parlato di tutto questo, ma anche del doppio passo impollinazione-fecondazione, di fiori bisessuali, di piante monoiche, dioiche e strategie di seduzione delle piante nei riguardi di trasportatori di polline e di semi. Si è esplorato il meraviglioso mondo della coevoluzione piante-animali, e dei reciproci vantaggi. Non sono mancate domande e curiosità da parte dei presenti sulla vita e sulla sopravvivenza degli alberi anche in condizioni ambientali e meteorologiche avverse ed ostili.