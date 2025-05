Botanica 2025: Il festival internazionale di musica e cultura ritorna a Sanremo il 30 e 31 maggio

Botanica 2025 si prospetta essere un appuntamento da non perdere, il 30 e 31 maggio nella splendida cornice di Sanremo, la rinomata città costiera della Liguria.

Il festival si svolgerà in una location mozzafiato: Villa Ormond, una villa storica circondata da un lussureggiante parco con vista panoramica sul Mar Ligure.

Giunto con successo alla sua quinta edizione, Botanica si è guadagnato la reputazione di essere uno dei festival boutique più apprezzati nel Nord Italia, con pubblico proveniente da svariati paesi europei ed una programmazione che celebra gli artisti più innovativi della scena house e disco internazionale.

Le edizioni passate del festival hanno accolto sui 3 stage presenti, due diurni e uno notturno, artisti prestigiosi come Antal, Kamma & Masalo, Bradley Zero, dreamcastmoe e molti altri, mentre la line-up del 2025 promette di affascinare il pubblico con esibizioni di Mendel, affiliato alla celebre etichetta olandese Rush Hour, insieme alla band afrobeat italiana Addict Ameba, BPlan di Toy Tonics, l'energica CC:Disco! da Australia via Lisbona, Martha Pinel, Fafi Abdel Nour e molti altri. Un impegno centrale della direzione artistica è garantire un'integrazione armoniosa tra talenti locali, nazionali ed internazionali, evitando così la standardizzazione tipica dei nomi in cartellone dei festival globali.

Sanremo, situata strategicamente tra Italia e Francia, principalmente famosa per il Festival Della Canzone Italiana, è anche un vivace epicentro turistico dove hanno luogo numerosi eventi sportivi e culturali, nessuno dei quali però rivolto direttamente ad un target under 35.

Questo festival di inizio estate offrirà ai partecipanti un'esperienza sensoriale completa, oltre alla musica offrirà delizie culinarie locali, selezioni di vini naturali e cocktail artigianali preparati usando ingredienti del territorio e mostrerà Sanremo sotto un’altra lente.

Infatti, durante la parte diurna del festival, saranno presenti alcuni dei produttori più innovativi del Rossese di Dolceacqua e di Vini Triple A, dando la possibilità di fare un

percorso di degustazione di vino artigianale mentre si ascoltano gruppi live, sotto ad uno dei phycus più antichi di Europa.

Organizzare un evento di tale portata a Sanremo non solo valorizza la cultura locale, ma crea opportunità significative per la città, rafforzando la sua posizione come fulcro di eventi di alta qualità. La crescente domanda da parte di pubblico straniero inoltre consolida la posizione di Botanica e di festival di questo tipo come leva indispensabile per l’economia del territorio.