Sanremo: il 5 giugno è la 'Giornata Mondiale dell'Ambiente', alla residenza Julia i messaggi 'verdi' per un futuro migliore (Foto)

E’ fissata per il prossimo 5 giugno la ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’ ma oggi, l’Assessore Enza Dedali e la Direttrice della struttura Federica Cozza l’hanno celebrata in anticipo alla Residenza Julia di via Borea.

In giardino, ospiti, familiari e operatori si sono ritrovati per un gesto simbolico e collettivo. Ognuno ha sollevato una foglia, un fiore o un messaggio ‘verde’ come segno d’impegno verso la tutela del nostro pianeta. Al centro della scena, il mappamondo floreale: un globo decorato con piante, fiori e un innaffiatoio che rappresenta la cura della Terra. Un’immagine forte, che parla di rispetto e attenzione verso la natura.

Dopo questo momento, ciascuno ha appeso il proprio messaggio sull’albero dei pensieri verdi. La pianta resterà esposta come installazione partecipata negli spazi della residenza. “La nostra comunità – ha detto Federica Cozza - si stringe in questo gesto corale, con la gradita presenza dell’Assessore alla Cultura Enza Dedali, che ha condiviso con noi pensieri e visione. Oggi più che mai, ci ricordiamo che ogni piccolo gesto conta per costruire un futuro più verde”.